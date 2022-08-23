ريد بُل أوّل فريقٍ يقود سيارة فورمولا واحد على حلبة سبا المُعدّلة
قدّم فريق ريد بُل اللمحة الأولى لحلبة سبا-فرانكورشان المعدّلة من منظور سيارة فورمولا واحد كجزء من ترويجٍ لجائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.
على إثر عمليّة تجديدٍ للحلبة بقيمة 80 مليون يورو، بهدف تعزيز مستويات السلامة للسائقين وعودة سباقات الدرّاجات الناريّة، من المنتظر أن يُوفّر المسار شعورًا مختلفًا للسائقين والفرق.
وفي حين أنّ بعض التغييرات لن تحدث تأثيرًا كبيرًا على الأداء، مثل نقل الحواجز الجانبيّة عند منعطف "راديون"، فإنّ المتنافسين سيحتاجون للتأقلم مع بعض المناطق التي أُعيد تعبيدها أو تمّت فيها مراجعة المناطق الحصويّة.
ومثلما قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي: "خضعت سبا لبعض أكبر التغييرات التي شهدناها منذ أن عادت الفورمولا واحد إليها في الحقبة المعاصرة".
وأضاف: "إلى جانب الأسفلت الجديد في خمسة منعطفات، ستكون هناك بعض المناطق الحصويّة في أربعة منعطفات، وهي أقرب بكثيرٍ من حافة المسار".
وفي حين أنّ أغلب الفرق لن تكتشف تأثير إعادة التعبيد والتغييرات الأخرى إلّا نهاية هذا الأسبوع، اتّضح أنّ ريد بُل حصلت على مذاقها الأوّل للتغييرات ضمن حدثٍ ترويجي.
وضمن مقطع فيديو نشره الفريق على حساباته بعنوان "من المحاكاة إلى الواقع"، أظهرت ريد بُل بعض تحضيراتها لماكس فيرشتابن قبيل الجائزة الكبرى.
وأظهرت أجزاء من المقطع تصويره في مرحلة سابقة من العام، كون أعمال البناء لا تزال جارية في الخلفية، بالرغم من أنّ مكوّنات المسار الرئيسيّة كانت مكتملة.
ومن النادر بالنسبة للفرق اختبار سيارات الفورمولا واحد، حتّى بالنسبة للسيارات التاريخيّة، على الحلبات الحاليّة، لكنّ القوانين تسمح بذلك.
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