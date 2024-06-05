ريد بُل أمام "تحدٍ لإثبات الجدارة" بعد رحيل نيوي

يعتبر نيوي أحد أعظم المهندسين في تاريخ الفورمولا واحد، وسيخرج من صفوف ريد بُل مع بداية العام المقبل بعد ما يقارب عقدين من الزمن.

وقد لعب بالفعل دوراً محورياً في البطولات التي حققتها ريد بُل عبر تصميم سيارات فائزة بالبطولات.

ويرى البعض أن خروج نيوي يمثل ضربة موجعة للفريق، رغم أن البعض الآخر لا يرى ذلك، لكن بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل، أكد أن الفريق حامل اللقب ملتزم وغير متفاجئ من قرار نيوي.

فقال في تصريح لوسائل إعلام مختارة: "أعتقد وفيما يتعلق بـ آدريان.. الجميع يعلم في هذه الرياضة أن آدريان شخص هام للغاية، وربما المهندس الأكثر نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد".

وأكمل: "أعتقد أن تأثيره كان كبيراً معنا، لكن الفريق كان مستعداً (لقراره). ليس وكأننا كنا نتوقع أن يبقى معنا لعشرين عاماً إضافية!".

واسترسل: "كان علينا بناء الفريق وتعزيزه وضمان أننا مستعدون لهذا الاحتمال".

ورغم أن خطوة نيوي التالية غير مؤكدة رسمياً بعد، لكن هناك عدة فرق تريد خدماته، حيث كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً أن لورانس سترول قدم له عرضاً مالياً ضخماً للانضمام إلى أستون مارتن.

بينما ربطته شائعات قوية بانتقال محتمل إلى فيراري، خاصة وأن الحصان الجامح بات يقدم مؤخراً تأديات ممتازة تحت إدارة فريدريك فاسور الجديدة والذي قام بتغييرات واضحة في الفريق ككل.

لكن واش أكد أن ريد بُل تمتلك أرضية صلبة للبناء ومواصلة المنافسات، مشيراً أنها أمام تحدٍ لإثبات الجدارة: "كنا مستعدين لمثل هذا الاحتمال بالطبع. وذلك تحدٍ للجدارة علينا إثباته العام المقبل".