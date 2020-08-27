فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 ساعات
:
00 دقيقة
:
51 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

المشاركات
التعليقات
ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أنّ أليكس ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه نتائجه مع الفريق في الفورمولا واحد.

على الرُغم من أنّ المركز التاسع هو متوسط نتائج ألبون في التصفيات، متأخّرًا بخمسة مراكز عن زميله ماكس فيرشتابن، كما يتواجد في المركز الوسطي السابع في السباقات في مقابل المركز الثاني للهولندي، لكنّ ماركو قال بأنّ تحليلات ريد بُل تعرض صورة أفضل لأداء التايلندي.

وأشار ماركو إلى حقيقة أنّ ألبون كان الأسرع في بعض المناطق على الحلبة خلال سباقَي سيلفرستون، ما يُظهر قدرات سائقه واستطاعته القيام بعمل جيّد إذا ما تمكّن من رفع مستوى وتيرته على مدار اللفة الواحدة خلال التصفيات.

اقرأ أيضاً:

"تأديات ألبون أفضل مما تمنحه الصورة الواقعية للنتائج" قال ماركو ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تمادينا كثيرًا مع الإعدادات في برشلونة لمحاولة منحه سيارة أكثر ثباتًا واستقرارًا في قسمها الخلفي. حيث أنّه ومهما كان نوع الإطارات المستخدم، فبعد 8 لفات نعاني من دراجات حرارة أعلى من نطاق التشغيل. وبالتالي يبدأ بالانزلاق. أداؤه في التصفيات كان أفضل".

وتابع: "وما يتمّ التغاضي عنه تمامًا هو أنّه وخلال سباقَي سيلفرستون، كان السائق الأسرع في الطلعة الثانية، أسرع من فيرشتابن. كما برهن كذلك على حلبة ريد بُل رينغ أنّه وعندما يصل إلى الوتيرة المناسبة، يكون سريعًا جدًا".

هذا وعملت ريد بُل هذا الموسم على محاولة جعل ألبون أكثر راحة مع تغيّر التوازن الانسيابي لسيارة "آر بي16" خلال اللفة بين المنعطفات عالية ومنخفضة السرعة.

بيد أنّ بيانات القياس عن بعد أظهرت القدرات التي يتمتع بها ألبون والتي علّق عليها ماركو قائلًا: "أليكس جيّد جدًا في بياناته التقنية، كما أنّ تأدياته في السباقات جيّدة للغاية، ولا سيّما على المنعطفات السريعة، حيث يكون على نفس مستوى فيرشتابن".

وأكمل: "لكنّه لاحقًا يخسر عُشرين من الثانية مجددًا في منعطف واحد. لكن تلك ليس مشكلة بالنسبة لنا. سنتمكن من حلّها".

هذا وأصرّ ماركو على أنّ ألبون لا يُمكنه اتّخاذ صعوده المبكر إلى صفوف فريق ريد بُل الأساسي كعذر على عدم تقديم الأداء المطلوب، ولا سيّما مع اعتقاد فرانز توست مدير الفريق الرديف ألفا تاوري دومًا بأنّ السائقين الناشئين بحاجة إلى عامين إلى ثلاثة أعوام من أجل التطوّر بشكل كامل.

اقرأ أيضاً:

"فيرشتابن لم يحظ بالكثير من الوقت كذلك، ربما يكون رأي فرانز توست متحفّظًا أكثر من اللازم بعض الشيء" قال ماركو.

واختتم: "أولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع الأمر، ما كانوا ليتمكنوا من تحقيق مسيرة احترافية ذات مستوى عالٍ. لكن مثل هؤلاء ليس مناسبين لفريق مثل ريد بُل على أيّة حال".

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور

المقال السابق

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور

المقال التالي

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين ألكسندر ألبون

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

فيا: منع الأفضلية غير المشروعة السبب وراء حظر ضبط المحرك للتصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيا: منع الأفضلية غير المشروعة السبب وراء حظر ضبط المحرك للتصفيات

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

كاول مسؤول المحرّكات السابق في مرسيدس "ليس متأكّدًا بعد" من خطوته التالية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كاول مسؤول المحرّكات السابق في مرسيدس "ليس متأكّدًا بعد" من خطوته التالية

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

2
فورمولا 1

فيا: منع الأفضلية غير المشروعة السبب وراء حظر ضبط المحرك للتصفيات

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

43د
5
فورمولا 1

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج
فورمولا 1

ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور
فورمولا 1

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز
فورمولا 1

راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

أحدث ملفات الفيديو

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى 08:20
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.