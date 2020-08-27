ريد بُل: ألبون يقوم بعمل أفضل مما تعكسه النتائج

على الرُغم من أنّ المركز التاسع هو متوسط نتائج ألبون في التصفيات، متأخّرًا بخمسة مراكز عن زميله ماكس فيرشتابن، كما يتواجد في المركز الوسطي السابع في السباقات في مقابل المركز الثاني للهولندي، لكنّ ماركو قال بأنّ تحليلات ريد بُل تعرض صورة أفضل لأداء التايلندي.

وأشار ماركو إلى حقيقة أنّ ألبون كان الأسرع في بعض المناطق على الحلبة خلال سباقَي سيلفرستون، ما يُظهر قدرات سائقه واستطاعته القيام بعمل جيّد إذا ما تمكّن من رفع مستوى وتيرته على مدار اللفة الواحدة خلال التصفيات.

"تأديات ألبون أفضل مما تمنحه الصورة الواقعية للنتائج" قال ماركو ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تمادينا كثيرًا مع الإعدادات في برشلونة لمحاولة منحه سيارة أكثر ثباتًا واستقرارًا في قسمها الخلفي. حيث أنّه ومهما كان نوع الإطارات المستخدم، فبعد 8 لفات نعاني من دراجات حرارة أعلى من نطاق التشغيل. وبالتالي يبدأ بالانزلاق. أداؤه في التصفيات كان أفضل".

وتابع: "وما يتمّ التغاضي عنه تمامًا هو أنّه وخلال سباقَي سيلفرستون، كان السائق الأسرع في الطلعة الثانية، أسرع من فيرشتابن. كما برهن كذلك على حلبة ريد بُل رينغ أنّه وعندما يصل إلى الوتيرة المناسبة، يكون سريعًا جدًا".

هذا وعملت ريد بُل هذا الموسم على محاولة جعل ألبون أكثر راحة مع تغيّر التوازن الانسيابي لسيارة "آر بي16" خلال اللفة بين المنعطفات عالية ومنخفضة السرعة.

بيد أنّ بيانات القياس عن بعد أظهرت القدرات التي يتمتع بها ألبون والتي علّق عليها ماركو قائلًا: "أليكس جيّد جدًا في بياناته التقنية، كما أنّ تأدياته في السباقات جيّدة للغاية، ولا سيّما على المنعطفات السريعة، حيث يكون على نفس مستوى فيرشتابن".

وأكمل: "لكنّه لاحقًا يخسر عُشرين من الثانية مجددًا في منعطف واحد. لكن تلك ليس مشكلة بالنسبة لنا. سنتمكن من حلّها".

هذا وأصرّ ماركو على أنّ ألبون لا يُمكنه اتّخاذ صعوده المبكر إلى صفوف فريق ريد بُل الأساسي كعذر على عدم تقديم الأداء المطلوب، ولا سيّما مع اعتقاد فرانز توست مدير الفريق الرديف ألفا تاوري دومًا بأنّ السائقين الناشئين بحاجة إلى عامين إلى ثلاثة أعوام من أجل التطوّر بشكل كامل.

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

"فيرشتابن لم يحظ بالكثير من الوقت كذلك، ربما يكون رأي فرانز توست متحفّظًا أكثر من اللازم بعض الشيء" قال ماركو.

واختتم: "أولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع الأمر، ما كانوا ليتمكنوا من تحقيق مسيرة احترافية ذات مستوى عالٍ. لكن مثل هؤلاء ليس مناسبين لفريق مثل ريد بُل على أيّة حال".