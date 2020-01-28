ريد بُل: ألبون يتحلى "بالكثير من الخصال المشتركة" مع فيرشتابن

عانى ألبون، الذي سيقود إلى جانب فيرشتابن الفائز بثمانية سباقات في الفورمولا واحد ضمن تشكيلة الفريق الأساسية في 2020، من مسيرة مهنية متقلبة كناشئ في الفئة الأولى، تضمنت ثلاثة أعوام صعبة في فئة فورمولا رينو، إضافة إلى خروجه من برنامج ريد بُل للناشئين.

وبدأ عام 2018 من دون ميزانية تكفي لموسم كامل في الفورمولا 2، لكن انتهى به الأمر بصفقة مع فريق نيسان ضمن بطولة الفورمولا إي الكهربائية، قبل أن ينتقل إلى تورو روسو في الفورمولا واحد ما أدى لترقيته إلى صفوف فريق ريد بُل الأساسي منتصف الموسم.

وحين سُئِل حيال توقعاته لموسم ألبون المقبل بعد أن خاض الإنكليزي من أصل تايواني أول فترة متواصلة خالية من التقلبات مع نهاية موسم 2019، أجاب هورنر: "ربما كانت تلك المرة الأولى له منذ مسيرته في الكارتينغ".

وأكمل: "سيستفيد من ذلك بالتأكيد. لقد عانى الكثير من التقلبات في مسيرته المهنية".

وتابع: "أعتقد أنه يمتلك التصميم والإرادة والشخصية. إنه ومن دون شكّ سيستفيد من الاستقرار الآن".

وأردف: "كما أنه يمتلك الكثير من الخصال المماثلة لتلك التي يتحلى بها ماكس، بما فيها القدرة على التعامل مع الضغوط، والإرادة".

وبالرغم من أن ألبون لم ينجح في الاقتراب من أداء فيرشتابن أكثر مما فعله بيير غاسلي الذي كان زميلاً للهولندي قبله، لكنه أظهر أداءً ثابتاً ونجح بتسجيل النقاط بشكل دوري كما تأقلم بسرعة على وتيرة السباق للسيارة، بينما حُرم من أول منصة تتويج له بعد حادثة في اللفة الأخيرة لسباق البرازيل جمعته مع لويس هاميلتون.

"لا توجد أهداف معينة لموسم 2020، عليه فقط مواصلة التقدم والتطور" قال هورنر.

وأكمل: "لقد رأينا أداءه في كل سباق خاضه معنا، كما أنه يتقدم ويتحسن. لم يحالفه الحظ في البرازيل، لكنني أعتقد أنه يقود بشكل مذهل كذلك في أول عام له: فريقان مختلفان إضافة إلى الضغط على عاتقه لتواجده هنا ومزاملته لماكس فيرشتابن".

واختتم: "لقد تعامل مع كل ذلك بشكل جيد جداً. أعتقد أنه أثار إعجاب كامل الفريق بمقاربته وسلوكه، إضافة إلى آرائه وانطباعاته، وكذلك بوتيرته التي تواصل التحسن".