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ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

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ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنّ أحد أكبر عيوب سائق أليكسندر ألبون هو أنّه "لطيف أكثر من اللازم"، لكنّ منصّة تتويجه في موجيللو ستعزز من قوة أدائه وثقته بنفسه.

بعد ما بدا حتّى الآن موسمًا محبطًا للسائق التايلندي الشاب، تمكّن ألبون من اعتلاء منصّة التتويج في جائزة توسكانا الكبرى بقيادة محكمة نحو المركز الثالث.

وبدا هورنر مقتنعًا بأنّ ألبون سيحصل على دفعة ثقة كبيرة من تلك النتيجة، والتي تأتي في أعقاب الجدل الأخير حول ما إذا كان ينبغي على ريد بُل استعادة بيير غاسلي لصفوف الفريق الأساسي بعد فوزه المفاجئ في جائزة إيطاليا الكبرى لصالح ألفا تاوري.

ومع توضيح ألبون لوجهة نظره من خلال رسالته عبر اللاسلكي عقب السباق عندما شكر الفريق على التزامه وبقائه بجانبه، بدا هورنر متفائلًا حيال وجهة الصعود التي سيتّخذها سائقه.

حيث قال: "إذا ما كان هنالك عيب لديه فهو أنّه لطيف أكثر من اللازم. لكنّه وما أن يضع خوذته، يصبح بمقدورك رؤية سائق سباقات حقيقي داخل السيارة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هنالك اختلاف كبير بين الظن أنّ بوسعك القيام بشيء ما وبين معرفن ويقينك بقدرتك على القيام به. أرى بأنّ منصّة التتويج هنا ستمنحه دفعة في ثقته بنفسه وأنّه سيبني بالفعل على ذلك الزخم بشكل رائع للغاية".

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ومع المنافسة المحتدمة التي خاضها ألبون على منصّة التتويج، والتي شهدت تجاوزه البارع على دانيال ريكاردو، قال هورنر أنّ ذلك السباق برهن من جديد على أنّ ألبون سائق سباقات قويّ بالفعل.

"إنّه أمر مثير للإعجاب ونراه من جديد معه" قال هورنر.

وتابع: "المناطق التي يضع فيها السيارة جيّدة بالفعل وأعتقد بأنّ دانيال سائق من الصعب تجاوزه كذلك".

وأردف: "لذا أن يُقدم أليكس على تلك الحركة من الجهة الخارجية وينجح في التجاوز لهو أمر رائع يستحق كل الثناء عليه".

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في المقابل، قال هورنر أنّ ألبون دومًا ما أثار إعجاب الفريق بالتفاصيل التي يمنحنا إياها حول السيارة.

"أعتقد في الواقع أنّ بياناته جيّدة جدًا جدًا، حيث أنّه يملك حساسية رائعة للسيارة وأرى بأنّه فاز بالفعل باحترام المهندسين على ذلك" قال هورنر.

واختتم: "أعتقد أنّه ومع هذه البيانات وتطوير السيارة، نأمُل أن يتخلّص من بعض عدم الاستقرار الذي يشهده القسم الخلفي من السيارة، والذي يؤثّر عليه وأثّر في الواقع على بيير العام الماضي، ولم يتأثّر به ماكس بشكل ملحوظ".

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