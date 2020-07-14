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ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة

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ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة
14-07-2020

 يرى فريق ريد بُل أن سيارته ستناسب جائزة المجر الكبرى بشكل أكبر، في إشارة إلى أن أفضلية مرسيدس في النمسا جاءت من سرعتها على المقاطع المستقيمة.

كانت تأمل العلامة النمساوية أن تنافس مرسيدس على حلبة ريد بُل رينغ، لكن في نهاية المطاف اعترف ماكس فيرشتابن أن  سيارته ريد بُل "أبطأ" من سيارتي منافسيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

لكن، أظهرت السيارة بعض العلامات الإيجابية ضمن المنعطفات البطيئة، ما يمنح بعض الأمل في المنافسة على حلبة هنغارورينغ.

حيث قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "سرعة مرسيدس على المقاطع المستقيمة مثيرة للإعجاب. لكنهم ليسوا على نفس المستوى ضمن المنعطفات".

وأكمل: "هناك بعض المنعطفات كنا نحن أفضل. لكن بالتأكيد وعلى هذه الحلبة، كانت سرعتهم على المقاطع المستقيمة مثيرة جداً للإعجاب".

لهذا السبب يعتقد بول موناغان رئيس الهندسي أن حلبة هنغارورينغ ستناسب سيارة ريد بُل بشكل أكبر.

فقال: "المجر حلبة مختلفة مع الكثير من التعرجات. وسرعة المنعطفات أبطأ من حلبة النمسا".

وأكمل: "عادة لا تتأثر حلبة المجر بالتقلبات الجوية أيضاً. لكن هناك الكثير من الرياح عادة، لذا أمامنا تحديات مختلفة".

وأردف: "من يدري قد نكون نحن أفضل هناك؟ علينا الاستعداد، سنحدث السيارة بأفضل ما لدينا وسنحاول خوض المنافسة على أمل التفوق عليهم".

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من جهة أخرى، ترى ريد بُل أن درجات الحرارة المنخفضة ساعدت مرسيدس في مشاكل التبريد كذلك.

وتعليقاً على ذلك، قال هورنر: "لطالما عانت مرسيدس هنا. إنهم يعانون من فرط ارتفاع الحرارة، وقد عانوا من الحرارة المرتفعة يوم الجمعة".

واختتم: "لقد كانت الحرارة منخفضة لذا قدموا أداءً جيداً، وهم يستحقون هذه النتيجة. كانوا الفريق الأفضل، بينما نحن سنعمل بشكل أكبر لمحاولة اللحاق بهم".

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