ريد بُل: أصابع الاتهام من قبل المنافسين برهانٌ على سلوكنا الطريق الصحيح

مع تحسن وحدة طاقتها وسيارتها بشكل عام مقارنة بالموسم الماضي، نقلت ريد بُل معركة اللقب إلى مرسيدس لتصبح أكبر تهديد تواجهه السهام الفضية منذ بداية حقبة المحركات الهجينة الحالية.

لكن لم يكن الموسم سهلاً على الإطلاق بالنسبة إلى عملاق مشروبات الطاقة، حيث تلقت ريد بُل الكثير من الاتهامات والانتقادات، إضافة إلى عدد من التوجيهات التقنية من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وبينما يبدو أن إحساس ريد بُل بالاستهداف، مبرر، لكن هورنر يرى في ذلك ببساطة برهاناً على أن فريقه يسير على الطريق الصحيح في الفورمولا واحد، ويتسبب بإغضاب منافسيه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في تعليق على الجهود التي تبذلها مرسيدس للإعاقة والضغط على ريد بُل: "لقد وضعوا الكثير من الطاقة والزخم في هذا المجال، أكثر مما تتوقعون!".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن ذلك يُبرهن أننا تهديدٌ لهم. أعتقد أنك عندما تقوم بالأمور الصحيحة مع الأشخاص المناسبين، وحينها يبدأ الآخرون بتوجيه أصابع الاتهام".

لكن ومهما كانت الأمور الجانبية التي تحصل خلف الكواليس، فإن المعركة الحقيقية على أرض الحلبة محتدمة إلى أقصى الحدود بين مرسيدس وريد بُل.

ومع ستة انتصارات مقابل أربعة لمرسيدس، فإن معركة اللقب تتأرجح بين هذين الفريقين، حيث باتت السهام الفضية في صدارة الترتيب العام بعد حادثتين مُكلفتين لفريق ريد بُل في سيلفرستون والمجر، بينما برهنت العلامة النمساوية على امتلاكها لسيارة قادرة على تحقيق الانتصارات.

ويبدو أنه من الصعب للغاية تقدير كمية التقدم الذي حققته ريد بُل أو مقدار ما تأثرت به مرسيدس جراء القوانين الانسيابية الجديدة لموسم 2021 الجاري.

لكن ما يبدو واضحاً أن ريد بُل حققت قفزة كبيرة مقارنة بسيارة الموسم الماضي. حيث يرى هورنر أن ذلك كان نتيجة عدة عوامل.

علاوة على أن الفريق نجح بحل المشاكل التي عانت منها سيارة الموسم الماضي قبل نهايته، ما يعني عدم وجود مشاكل إضافية للعمل عليها في الفترة الشتوية قبل 2021.

أضف على ذلك انتقال أغلب أقسام الهيكل كما هي من الموسم الماضي.

"لقد استفدنا بالطبع من انتقال المكونات بين الموسم الماضي والجاري" قال هورنر.

وأكمل: "أعتقد أن فهمنا للسيارة ومشاكلها السابقة وحل تلك المشاكل، لعب دوراً حاسماً، على الأقل بالنسبة للأشهر الستة الأولى من هذا الموسم".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وقد لعبت قوانين الانسيابية لهذا الموسم جزءاً في ذلك أيضاً، إذ يبدو أنها تعيق السيارات ذات زاوية الانحناء المنخفضة مثل مرسيدس وأستون مارتن أكثر بكثير من تلك ذات زاوية الانحناء المرتفعة. لكن لم يكن أحد يدري أن هذا ما سيحصل عند إقرارها.

حيث قال هورنر: "لقد كنا قلقين في الحقيقة حيال القوانين الانسيابية وتأثيرها على السيارات ذات زاوية الانحناء المرتفعة".

لا بد كذلك من ذكر دور محرك هوندا، والتي قدمت وحدة طاقة أقوى وأفضل توضيباً من العام الماضي، بالرغم من أنها ستنسحب من الفورمولا واحد بنهاية الموسم الجاري.

"أعتقد أن المسألة عبارة عن اجتماع عدة عوامل: فهمُنا لمشاكلنا السابقة، قدرتنا على تحديدها وحلّ أغلبها، إضافة إلى توضيب أفضل لوحدى الطاقة" قال هورنر.

وتابع: "أعتقد أن كل هذا بالتزامن مع هوندا التي قدمت محركاً كان مقرراً في الأصل لموسم 2022، نظراً لأن 2021 سيكون آخر مواسمها في البطولة، وهذا ما كان عملاً مذهلاً للغاية من قبلهم".

وتعتبر مسألة محرك هوندا مثيرة للاهتمام، لأنه وبالنظر إلى احتدام المعركة بين ريد بُل ومرسيدس، فإنه ومن دون هذا المحرك القوي فإن وضع ريد بُل كان يبدو مختلفاً للغاية.

وحين سُئِل عن مدى تأثير المحرك الذي قدمته هوندا على أداء ريد بُل الإجمالي ضمن معركتها، مقارنة بالموسم الماضي، أجاب هورنر: "أعتقد أنه ولناحية التوضيب واستعمال الطاقة ونسبة ذلك، أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد للغاية".

وأكمل: "من وجهة نظري، أعتقد أن مرسيدس أقلّ منها لناحية نسبة استخراج الطاقة هذا الموسم".

أدريان نيوي، رئيس القسم التقني لدى ريد بُل، ماكس فيرشتابن، ريد بُل، مع جائزتي المركز الأول وجائزة الفريق تصوير: صور موتورسبورت

لكن، لعل أكثر ما يميز أداء ريد بُل هذا الموسم مقارنة مع مرسيدس طوال حقبة المحركات الهجينة، هي قدرتها على الفوز بالسباقات بناء على وتيرتها الصافية ومن دون أية ظروف خارجية، أو الاعتماد على المشاكل التي تصيب الخصم.

حيث قال هورنر: "لقد نجحنا بالفوز بستة سباقات حتى الآن هذا الموسم، وذلك سجل خياليّ، أكثر مما فزنا خلال المواسم الأخيرة، أعتقد أن تواجدنا ضمن معركة اللقب أمرٌ يحبّذه الجميع".

وتابع: "لقد مضى وقت طويل ونحن نلعب دور الفريق الثاني. لقد تمكنا من الفوز بالسباقات سابقاً عبر اتباع استراتيجيات تكتيكية معينة، لكننا لم نكن قادرين على مواصلة سلسلة الانتصارات".

واسترسل: "الآن بتنا نمتلك ما يلزم لذلك، لدينا الهيكل الذي يقدم أداء ممتازاً، ولدينا المحرك القادر كذلك، إضافة إلى سائق رفيع المستوى يمتلك خبرة ممتازة".

لكن وبالمقابل، فإن ما حصل في بريطانيا والمجر، برهانٌ واضح على أن كل شيء قد يتغير بطُرفة عين ضمن معركة اللقب.

"الدروس المُستقاة من بريطانيا والمجر تعتبر برهاناً مثالياً على عدم إمكانية التسليم بالأمور أو الواقع الراهن ضمن معركة اللقب" قال هورنر.

وبالنسبة إلى مدير فريق ريد بُل، فإن ما يجب فعله خلال النصف الثاني للموسم بات واضحاً للغاية: ضرورة تحسين الأداء بشكل أكبر.

فقال: "علينا أن نقوم بعمل أفضل في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول! علينا مواصلة القيام بعملنا على أكمل وجه".

وتابع: "هناك بعض التحديات داخل الحلبة وخارجها. لكن علينا مواصلة العمل بهذه الطريقة ومحاولة رفع الأداء إلى أقصى ما يمكن في كل حصة تجارب حرة أو تصفيات أو سباق".

واسترسل: "لكن وفي نهاية المطاف، كلما اقتربت من نهاية الموسم كلما ازدادت المخاطر وارتفع التوتر".

واختتم: "حالياً، نخوض ونحضر للجولات واحدة تلو الأخرى. لكن مع الاقتراب من نهاية الموسم، فإن الضغط يزداد ويزداد..".

لقد كانت معركة اللقب في النصف الأول للموسم محتدمة حقاً، ومن الواضح أن هورنر يتوقع تصاعدها إلى مستويات جنونية في النصف الثاني!

ماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت