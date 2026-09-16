اعتذر رومان غروجان محلل الفورمولا 1 في قناة كانال+ علنًا إلى مكلارين وزاك براون عن تصريحات أدلى بها خلال تغطية جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ.

وكان الفرنسي حاضرًا في مدريد لمتابعة جائزة إسبانيا الكبرى، وقد انتقد بشدة تصريحات مدير فريق مكلارين خلال سباق الأحد، بعدما اعتقد في البداية أن تصريحات أدلى بها براون بعد التصفيات أضرت بمعنويات أوسكار بياستري.

وقال رومان غروجان في البداية، بعد حصول بطل العالم لاندو نوريس على البول بوزيشن في مادرينغ في اليوم السابق: "رأيت تصريحًا من زاك براون بشأن لفة لاندو نوريس، لقد مزّق أوسكار بياستري إربًا بمقص ومنشار كهربائي هناك".

وأضاف: "إذا كان لا يزال لدى بياستري أية معنويات، فلم يعد لديه أي منها الآن. قسوة ذلك التصريح وعنفه. كان السؤال يتعلق بتقديم نوريس تصفيات جيدة، وطُلب منه تفسير الفارق. وبشكل أساسي، قال إن لاندو بطل للعالم وإنه أفضل من أوسكار".

وتابع: "لقد نسي نوعًا ما أن أوسكار كان يتصدر بطولة العالم العام الماضي، وأنهم في مونزا طلبوا منه السماح للاندو بالمرور، وربما لم يكن ذلك بالضرورة القرار الصحيح في تلك اللحظة. كان الأمر مفاجئًا، مفاجئًا للغاية، وتركني عاجزًا عن الكلام عندما سمعت ذلك التصريح".

لكن المشكلة كانت أن براون لم يدلِ بهذه التصريحات في الواقع. فقد أساء غروجان فهم ما قاله مدير مكلارين خلال مقابلة أجريت بعد التصفيات الخاصة بجائزة إسبانيا الكبرى عبر تلفزيون الفورمولا 1، بحضور خوان بابلو مونتويا وجوليان بالمر... وغروجان نفسه.

وقال براون حينها: "كانت اللفة بأكملها مذهلة، ولاندو يتحسن أكثر فأكثر فأكثر. عندما ترى لفة كهذه يتم تقديمها، تقول لنفسك: إنه بطل للعالم".

وعندما سأله مونتويا عن الفارق في الأداء بين سائقيه، أضاف قائلًا: "أعتقد أولًا أن لاندو كان في أفضل حالاته على الإطلاق، أليس كذلك؟ لذلك لا أعتقد أنه كان هناك أي شيء متبقٍ في زمن اللفة يمكن استخراجه. لقد وجد ذلك. وكان أوسكار قريبًا منه طوال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لم يتمكن من استخراج تلك اللفة الإضافية نفسها. سنواصل النظر في الأمر. سينظر هو إلى البيانات، وربما يفعل ما فعلناه جميعًا ويقول: يا لها من لفة رائعة".

ولم تمر تصريحات غروجان عبر قناة كانال+ خلال البث المباشر للسباق مرور الكرام، إذ جرى تداولها ومناقشتها على نطاق واسع، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مساء الأحد، دفع ذلك الفرنسي إلى الاعتذار عن تصريحاته، موضحًا أنه أساء بالفعل فهم تصريحات براون.

وكتب غروجان قائلًا: "اليوم، أدليت بتعليق عبر كانال+ بشأن تصريحات زاك براون حول أوسكار بياستري خلال مقابلة أجريت بالأمس عبر تلفزيون الفورمولا 1، والتي كنت حاضرًا فيها. لقد أسأت فهم كلماته تمامًا وأريد الاعتذار عن ذلك. أعرف مدى أهمية احترام سائقي الفريق ومعاملتهم بعدل وبشكل متساوٍ بالنسبة إلى زاك وإلى فريق مكلارين بأكمله".

وأكمل: "كانت مكلارين تملك أسرع سيارة اليوم، لكنها تعرضت لسوء حظ بسبب سيارة الأمان الافتراضية. وأنا متأكد من أن لاندو وأوسكار سيحصلان على فرصة أخرى للمنافسة على الفوز في باكو".