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روس برون: لا مخاوف من تكرار مشاكل إنديانابوليس 2005 في زاندفورت

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روس برون: لا مخاوف من تكرار مشاكل إنديانابوليس 2005 في زاندفورت
11-02-2020

نفى روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد جميع التكهنات حيال تسبب ميلان المنعطف الأخير لحلبة زاندفورت بتكرار المشاكل الكبيرة التي واجهت نسخة 2005 من جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ضمن سعي منظمي جائزة هولندا الكبرى لتعزيز فرص التجاوز على حلبة زاندفورت، تمّ تعديل ميلان المنعطف الأخير بـ 18 درجة، وذلك ما يعادل ضعف انحدار منعطفات إنديانابوليس.

وفي موسم 2005، حصلت مشكلة تسببت بالكثير من الجدل خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى عندما انسحبت جميع الفرق التي تستعمل إطارات "ميشلان" قبل انطلاقة السباق بسبب مخاوف تتعلق بأدائها وبالسلامة ضمن المنعطف الأخير المائل.

وبينما أشار البعض إلى أن مثل هذا السيناريو قد يتكرر، لكن برون أوضح أن تفاصيل المحاكاة التي أجرتها بيريللي والفورمولا واحد أثبتت أن كل شيء تحت السيطرة.

حيث قال: "سيكون المنعطف مثيراً للغاية. لقد رأيت بعض التعليقات حيال مشاكل مثل التي حصلت في إنديانابوليس. كان المنعطف مائلاً هناك لكن المشكلة كانت أكثر عمقاً مقارنة بالوضع هنا. لذا، لا أتوقع أننا سنواجه أية مشاكل في زاندفورت".

وأكمل: "أجرت بيريللي كامل عمليات المحاكاة المطلوبة. لدينا مصنّع إطارات واحد في الفورمولا واحد. لذا هناك إمكانية لاستعمال قيم مختلفة لضغط الإطارات إن دعت الضرورة ولن نعاني من أية مشاكل. لكننا لا نتوقع مشاكل على الإطلاق. جميع الأرقام تدلّ على غياب المشاكل، لذا أعتقد أننا أمام حلبة مثيرة للغاية".

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وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا العام، فإن فكرة ميلان المنعطف في زاندفورت تمّ تحويلها إلى واقع عن طريق العمل على محاكاة حاسوبية من قبل كريغ ويلسون رئيس قسم أداء المركبات في الفورمولا واحد.

حيث قال: "أكملنا المهمة باستعمال المحاكاة خاصتنا، ومن ثمّ عدنا وقلنا ’حسناً، ستحتاجون على الأقل لهذا المستوى من الميلان لإتمام العمل’".

وأكمل: "قمت بتقييم المسألة بطريقتين مختلفتين، فيما يتعلق بثبات السيارة وخسارة الانسيابية، ويبدو أن كل شيء يعمل جيداً".

وتابع: "من ثمّ كانت هناك مسألة ’هل يمكن لذلك أن يعمل وفق المطلوب على أرض الواقع؟’".

وأضاف: "تكلم طاقم العمل في زاندفورت مع بعض الأشخاص، من ثم عادوا وقالوا: ’نعم، يمكننا القيام بذلك، نعتقد أننا قادرون على ذلك، ونحن متحمسون لذلك’".

من جهته، كشف برون أنّه وحين سمع بفكرة منعطف زاندفورت في البداية، راودته الشكوك حيال وجود أي أثر إيجابي لذلك على نوعية السباق.

لكنه أوضح أن الحل المتميز في إمالة المنعطف، بدّد كل تلك الشكوك.

فقال: "كنت قلقاً حيال كيفية إقامة حلبة سباق جيدة، حتى إتمامنا لذلك".

واختتم: "لكن الآن، لدينا طول مناسب للمقطع المستقيم مع الاتجاه صوب المنعطف الأخير، ومن ثم سيكون المنعطف الأول إلى مقطع خط الحظائر مثيراً للغاية. وثقتي كاملة كذلك بتواجد جمهور رائع هناك!".

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