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روس براون: على فيرشتابن البدء في التعلّم من أخطائه

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روس براون: على فيرشتابن البدء في التعلّم من أخطائه
29-10-2019

قال ورس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنّ على ماكس فيرشتابن البدء في التعلّم من أخطائه، إذ أشار إلى أنّ الهولندي لن يكون بطلًا للعالم حتّى يفعل ذلك.

خاض فيرشتابن عطلة نهاية أسبوع متقلّبة للغاية في المكسيك، حيث سجّل لفّتين كانتا كافيتين لمنحه قطب الانطلاق الأوّل قبل أن يتجرّد منه ويتراجع إلى المركز الرابع إثر تجاهله للأعلام الصفراء عقب حادثة فالتيري بوتاس في نهاية القسم الأخير من التصفيات.

وخلال السباق، خسر سائق ريد بُل فيرشتابن مركزه بعد مناوشة مبكرّة مع لويس هاميلتون ومن ثمّ عانى من انثقاب على إطاره بسبب احتكاكه بسيارة بوتاس، حيث عاد الهولندي في النهاية ليُكمل السباق سادسًا.

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"اقترف ماكس بضعة أخطاء كلّفته الكثير" قال براون ضمن عموده للفورمولا واحد.

وأضاف: "بدأ ذلك يوم السبت عندما تجاهل الأعلام الصفراء عقب حادثة فالتيري بوتاس، وبعد ذلك اعترف بشكل صارخ أنّه لم يخفّف من سرعته إثر الحادثة".

وتابع: "لاحقًا، تواصل ذلك النسق يوم الأحد في اللفّة الأولى من السباق عندما دخل في تلك المناوشة مع هاميلتون عند المنعطف الثاني عقب الانطلاقة. وكي يزيد الطين بلّة، تعرّض لانثقاب عقب محاولة طموحة نوعًا ما لتجاوز بوتاس في منطقة الملعب بعد ذلك ببضع لفّات".

وأكمل: "سيكون هنالك بعض العزاء في عودته القوية ليُنهي السباق سادسًا من المركز الـ 20 والتي تضمّنت ماراثونًا بلغ 66 لفّة على متن إطارات الهارد. حيث أظهر الهولندي عُمره أو افتقاره له، إذ ما يزال في الـ 22 ولذلك فما يزال هنالك مجال كبير للتحسّن".

وأردف: "الأمر الأهم هو أن يتعلّم المرء من أخطائه، الأمر الذي ينطبق كذلك ولو كنت تبلغ الـ 50 من عمرك، لكن ربما أكثر بعض الشيء لو كنت تبلغ الـ 22. عليك الفوز بالسباقات التي ينبغي عليك الفوز بها وتلك التي لا تملك فرصة فيها مثلما أظهر لويس، فهكذا تصبح بطلًا للعالم".

وقد أشاد براون بهامليتون ومرسيدس على انتصارهما البارز في المكسيك في مواجهة تراجع الأداء.

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فقال: "لقد أثبت هو وفريقه أن بمقدورهما تحقيق الفوز حتّى عندما لا يملكان أسرع حزمة، وذلك وضع نادر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. حقق لويس الفوز بفضل اختيار استراتيجية التوقّف الواحد وإدراك أنّ المركز على الحلبة له الأهمية القُصوى. تلك العوامل، إلى جانب قدرته المذهلة على إدارة الإطارات، جلبت له فوزًا مستحقًا".

واختتم: "عكس ذلك السباق بطريقة ما الموسم ككلّ، حيث أن هذا الموسم هو الأوّل في حقبة المحرّكات الهجينة الذي تواجه فيه مرسيدس تحديًا على صعيد التميّز التقني من قِبَل المنافسين، لكن في ذات الوقت تمكّن السائق والفريق من إيجاد طريقة لاستخلاص الأفضل من الحزمة المتاحة، واستغلال أيّة ظروف غير متوقّعة على النحو الأمثل وكذلك أخطاء الآخرين. مواصلة تحطيم الأرقام القياسية أمر يتحقّق بذلك".

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