روسي يأمُل أن يتطور غاسلي ليكون "قائدًا تقنيًا" مع فريق ألبين في الفورمولا واحد
يأمُل لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أن يستعين الوافد الجديد بيير غاسلي بخبرته السابقة كـ "قائد تقني" مع ألفا تاوري ليتقدم بالفريق إلى "مستوى جديد" في الفورمولا واحد.
وقّعت ألبين مع غاسلي قادمًا من ألفا تاوري بعد رحيل فرناندو ألونسو نهاية الموسم الماضي، ليقود رفقة إستيبان أوكون في موسم 2023.
واختبر غاسلي سيارة ألبين للمرة الأولى خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، وبدأ الآن العمل الرسمي مع الفريق قُبيل الموسم الجديد.
وبالحديث عن الدفعة التي قد يقدمها غاسلي لفريق ألبين، عبّر روسي عن أمله بأن يستغّل الفرنسي خبرته السابقة في قيادة فريق ألفا تاوري في الأعوام الأخيرة ليساعد فريقه على تحقيق خطوة أخرى نحو فرق الصدارة في البطولة.
فقال: "آمُل أن يجلب معه ما نحتاجه في الفريق، وهو مواصلة تطوير السيارة، كوننا ما نزال في الوقت الحالي ضمن مجموعة الوسط ونحتاج إلى أخذ السيارة إلى مستوى أعلى".
وأضاف: "ولذلك نحن بحاجة لسائقين ليسوا فقط قادرين على أن يكونوا سريعين ويسجلوا النقاط مع القدرات التي توفرها السيارة، ولكن كذلك أن يأخذوها إلى المستوى التالي".
وتابع: "وهذا يعني أنك تحتاج أن تكون قادرًا على الفور، من تجارب الجمعة الحرة، أن تقدم بيانات إلى الفريق وأن توجهه إلى السكة الصحيحة حتى تتحسن السيارة".
وأكمل: "وهذا ما نأمُل أن يجلبه بيير، فقد كان قائدًا تقنيًا على أصعدة كثيرة في ألفا تاوري على ما أعتقد، ونريده أن يواصل فعل ذلك، ويساهم في تطوير الفريق وتطوير نفسه معنا لنصعد إلى مستوى جديد".
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