روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز

تأهّل روسي في المركز الـ 10 بفارق قرابة ثانية عن فابيو كوارتارارو درّاج ياماها الآخر في خيريز، وكان على بُعد 14 ثانية عنه في السباق عندما انسحب بسبب مشكلة تقنيّة.

وعانى الإيطالي طوال عطلة نهاية الأسبوع على صعيد التماسك من الإطار الخلفيّ، وهي مشكلة متواصلة بالنسبة لروسي في الأعوام الأخيرة، لكن يبدو أنّ الإطار الخلفيّ الجديد الذي قدّمته ميشلان والذي يُقدّم تماسكًا أعلى إلى جانب درّاجة "ام1" لموسم 2020 قد حلّا تلك المشكلة لبقيّة الدرّاجين.

ولم يتمكّن روسي من اعتماد الإطار الخلفي الأقسى قليلًا كون ذلك كان ليتركه بضعف وتيرة حاد بالمقارنة مع بقيّة الدرّاجين الذين اختاروا التركيبة الألين.

وانضمّ روسي إلى زميله مافيريك فينياليس في اختيار الإطار الأماميّ الليّن، وفي حين أنّ ذلك كلّف الأخير فرصة الفوز، فإنّ روسي لا يشعر بأنّ الإطار الأمامي مثّل مشكلة بالنسبة إليه.

وقال: "بالنسبة لي فإنّ المشكلة هي عدم قدرتي على تشغيل الإطارات بشكلٍ مناسب لسببٍ ما".

وأضاف: "عانيت من الكثير من المشاكل على صعيد الإطار الخلفيّ، واختار الجميع التركيبة الليّنة".

وأردف: "المشكلة هي أنّه لو انطلق الجميع على إطارات سوفت، وإن بدأت أنا على إطارات هارد أو ميديوم، فإنّ ذلك سيضعني في موقف ضعفٍ كبير لأنّ التماسك عليه أقلّ".

ثمّ تابع: "عليك العمل بالإطار الليّن من أجل الحصول على فرصة. بالنسبة للإطار الأمامي فلا أريد القول بأنّه مجازفة، كوننا اختبرنا الإطار الليّن مرارًا والفارق لم يكن كبيرًا. ربّما يُمكننا أن نكون أسرع قليلًا بالإطار القاسي. لكنّ مشكلتي الأساسيّة في الإطار الخلفيّ".

وأكمل: "علينا تغيير الكثير للأسبوع المقبل. علينا اختبار شيء مختلف وحلّ المشكلة، لسنا قادرين على حلّها في الوقت الحاضر".

وكان روسي قد انسحب في المراحل الأخيرة من السباق بعد تلقّيه "تحذيرًا أحمر" على درّاجته ياماها، ما أجبره على إيقافها إلى جانب المسار، بالرغم من أنّ ياماه لم تُؤكّد بعد طبيعة المشكلة.

وقال: "واجهت مشكلة. كان هناك تحذيرٌ أحمر على الدرّاجة وتوقّفت. واجهنا مشكلة تقنيّة".

وأضاف: "كان هناك تحذير، وعندما يظهر لك ضوء أحمر فإنّ الدرّاجة تتباطأ لأنّ ذلك يعني وجود خطبٍ ما".