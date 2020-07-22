فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز

المشاركات
التعليقات
روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز
22-07-2020

اعترف فالنتينو روسي أنّ أداءه الباهت ضمن جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 من بطولة الموتو جي بي يعود إلى عدم قدرته على "تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" على متن درّاجته ياماها.

تأهّل روسي في المركز الـ 10 بفارق قرابة ثانية عن فابيو كوارتارارو درّاج ياماها الآخر في خيريز، وكان على بُعد 14 ثانية عنه في السباق عندما انسحب بسبب مشكلة تقنيّة.

وعانى الإيطالي طوال عطلة نهاية الأسبوع على صعيد التماسك من الإطار الخلفيّ، وهي مشكلة متواصلة بالنسبة لروسي في الأعوام الأخيرة، لكن يبدو أنّ الإطار الخلفيّ الجديد الذي قدّمته ميشلان والذي يُقدّم تماسكًا أعلى إلى جانب درّاجة "ام1" لموسم 2020 قد حلّا تلك المشكلة لبقيّة الدرّاجين.

ولم يتمكّن روسي من اعتماد الإطار الخلفي الأقسى قليلًا كون ذلك كان ليتركه بضعف وتيرة حاد بالمقارنة مع بقيّة الدرّاجين الذين اختاروا التركيبة الألين.

وانضمّ روسي إلى زميله مافيريك فينياليس في اختيار الإطار الأماميّ الليّن، وفي حين أنّ ذلك كلّف الأخير فرصة الفوز، فإنّ روسي لا يشعر بأنّ الإطار الأمامي مثّل مشكلة بالنسبة إليه.

وقال: "بالنسبة لي فإنّ المشكلة هي عدم قدرتي على تشغيل الإطارات بشكلٍ مناسب لسببٍ ما".

وأضاف: "عانيت من الكثير من المشاكل على صعيد الإطار الخلفيّ، واختار الجميع التركيبة الليّنة".

وأردف: "المشكلة هي أنّه لو انطلق الجميع على إطارات سوفت، وإن بدأت أنا على إطارات هارد أو ميديوم، فإنّ ذلك سيضعني في موقف ضعفٍ كبير لأنّ التماسك عليه أقلّ".

ثمّ تابع: "عليك العمل بالإطار الليّن من أجل الحصول على فرصة. بالنسبة للإطار الأمامي فلا أريد القول بأنّه مجازفة، كوننا اختبرنا الإطار الليّن مرارًا والفارق لم يكن كبيرًا. ربّما يُمكننا أن نكون أسرع قليلًا بالإطار القاسي. لكنّ مشكلتي الأساسيّة في الإطار الخلفيّ".

وأكمل: "علينا تغيير الكثير للأسبوع المقبل. علينا اختبار شيء مختلف وحلّ المشكلة، لسنا قادرين على حلّها في الوقت الحاضر".

اقرأ أيضاً:

وكان روسي قد انسحب في المراحل الأخيرة من السباق بعد تلقّيه "تحذيرًا أحمر" على درّاجته ياماها، ما أجبره على إيقافها إلى جانب المسار، بالرغم من أنّ ياماه لم تُؤكّد بعد طبيعة المشكلة.

وقال: "واجهت مشكلة. كان هناك تحذيرٌ أحمر على الدرّاجة وتوقّفت. واجهنا مشكلة تقنيّة".

وأضاف: "كان هناك تحذير، وعندما يظهر لك ضوء أحمر فإنّ الدرّاجة تتباطأ لأنّ ذلك يعني وجود خطبٍ ما".

اقرأ أيضاً:

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء

المقال السابق

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء

المقال التالي

فيراري: إقالة الأشخاص من مناصبهم لن تجعل السيارة أسرع

فيراري: إقالة الأشخاص من مناصبهم لن تجعل السيارة أسرع
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الأول
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقالة خاصة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الأول

هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء

بيريز: معرفة من سيُغادر ريسينغ بوينت في حال قدوم فيتيل "أمرٌ بديهيّ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: معرفة من سيُغادر ريسينغ بوينت في حال قدوم فيتيل "أمرٌ بديهيّ"

أحدث الأخبار

روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
53د

روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء

ويليامز ستجلب تحديثات "قوية" في جائزة بريطانيا الكبرى لكلتا سيارتَيها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز ستجلب تحديثات "قوية" في جائزة بريطانيا الكبرى لكلتا سيارتَيها

برون: الاحتجاج على ريسينغ بوينت "مشكلة صعبة الحل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: الاحتجاج على ريسينغ بوينت "مشكلة صعبة الحل"

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الأول

2
فورمولا 1

هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر

3
فورمولا 1

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء

5
فورمولا 1

بيريز: معرفة من سيُغادر ريسينغ بوينت في حال قدوم فيتيل "أمرٌ بديهيّ"

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى 01:01
فورمولا 1

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى

مكلارين أم.سي.أل35: جناح تي 01:09
فورمولا 1

مكلارين أم.سي.أل35: جناح تي

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أحدث الأخبار

روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز
فورمولا 1

روسي "لم يكن بوسعه تشغيل الإطارات بالشكل المناسب" في خيريز

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمحور سباق المجر حول التعافي من الأخطاء

ويليامز ستجلب تحديثات "قوية" في جائزة بريطانيا الكبرى لكلتا سيارتَيها
فورمولا 1

ويليامز ستجلب تحديثات "قوية" في جائزة بريطانيا الكبرى لكلتا سيارتَيها

برون: الاحتجاج على ريسينغ بوينت "مشكلة صعبة الحل"
فورمولا 1

برون: الاحتجاج على ريسينغ بوينت "مشكلة صعبة الحل"

هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر
فورمولا 1

هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.