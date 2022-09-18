روسي: كولتون هيرتا يدفع ثمن "طمع" الفورمولا واحد 

كانت التكهنات تشير بقوة إلى انتقال هيرتا للقيادة مع ألفا تاوري الموسم المقبل في الفورمولا واحد وذلك ما سيعني انتقال بيير غاسلي إلى ألبين، لكن الفائز بسبعة سباقات في إندي كار يفتقر للنقاط اللازمة في رخصة القيادة الخاصة التي تخوله الانتقال إلى الفئة الملكة.

وبينما أشار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى عدم رغبته تعديل القوانين لمنح هيرتا أي استثناء، تخلت ريد بُل عن سعيها لضمه إلى فريقها الرديف، وبدلاً من ذلك حوّلت أنظارها صوب نيك دي فريز بعد أدائه المذهل مع ويليامز في مونزا.

ويعتبر روسي آخر أمريكي شارك في الفورمولا واحد، حيث خاض خمس جولات مع مانو في موسم 2015، كما كان زميل هيرتا ضمن صفوف أندريتي أوتوسبورت في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكتب الفائز بسباق إندي 500 في نسخة 2016 - الذي سينتقل للقيادة مع آرو-مكلارين العام المقبل - بياناً نشره على قنوات التواصل الاجتماعي أكد فيه على أن هيرتا "يمتلك الموهبة والقدرة اللازمين للتواجد في الفورمولا واحد".

أليكسندر روسي، مانور ماروسيا تصوير: صور موتورسبورت

وبينما دعم وجود فكرة نظام يمنح نقاطاً في رخصة القيادة الخاصة، ويمنع تدخل المصالح المادية في سوق السائقين، لكن روسي أشار إلى أنه من المعيب الحاجة لمثل هذا النظام، مؤكداً أن "القرارات السابقة، سواء أكانت بدافع الطمع أو الضرورة" أدت لمثل هذا الوضع غير الضروري.

وتأتي تصريحاته تكراراً لكلام زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين ومديره الجديد في إندي كار، والذي يرى بأن "نظام منح النقاط يحتاج لمراجعة كاملة".

حيث كتب روسي قائلاً: "لقد طفح الكيل من كل هذا الأخذ والردّ".

وأكمل: "الهدف الأساسي من النظام بأكمله هو منع شراء البعض لطريقهم إلى الفورمولا واحد، والسماح للموهبة بأن تكون العامل الأساسي المحفّز (للوصول إلى الفورمولا واحد)".

وأردف: "جميعنا نتفق بأن هيرتا يمتلك الموهبة والقدرة اللازمين للتواجد في الفورمولا واحد. ذلك أمر رائع، ويجب أن يحصل على الفرصة في حال عُرضت عليه. نقطة انتهى".

واسترسل: "ما زالت رياضة السيارات من بين أكبر الرياضات في العالم التي يمكن فيها للمال أن يتفوق على الموهبة".

وأضاف: "ما هو مثير للإحباط برأيي، والمشكلة الأساسية، أن الأداء الرياضي يأتي في المرتبة الثانية بعد اعتبارات الأعمال والمصالح، وبالتالي كان من الضروري اتباع نظام مثل هذا بهدف منع بعض الفرق من استقدام السائقين فقط بناءً على ما يجلبونه من دعم مالي".

واختتم: "تلك القرارات السابقة، سواء أكانت بدافع الطمع أو الضرورة، هي التي كلفت كولتون فرصة اتخاذ القرار بنفسه إن كان يريد المواصلة في الفورمولا واحد، وليس النقاط في رخصة القيادة".