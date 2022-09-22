روسي فخورٌ بضمّه زافناور إلى صفوف ألبين

بالرغم من أنّ زافناور عانى من بعض الأسابيع الصعبة، بعد أن وجد نفسه في مركز سوق السائقين عندما فقدت ألبين خدمات فرناندو ألونسو لصالح أستون مارتن وأوسكار بياستري لألبين، فقد أشاد روسي بالأمريكي.

وقال روسي أنّه بالرغم ممّا حدث على صعيد السائقين، حيث لا يزال الفريق يشعر بالانزعاج حيال افتقار بياستري للولاء، فإنّه أصرّ على أنّ زافناور يُقدّم الكثير على صعيد المساعدة على دفع تنافسيّة الفريق منذ انضمامه في مارس الماضي.

وقال في هذا الصدد: "أوتمار هو المدير، وقد كان كذلك منذ انضمامه. مررنا بفترة انتقاليّة تعاملت فيها مع بعض الأمور، لكنّ أوتمار أحد التعاقدات التي أفخر بها أكثر من غيرها".

وأضاف: "نبقى على تواصل على صعيد مواضيع مثل السائقين، كي نعلم جميع التطوّرات".

وأردف: "نتّفق أحيانًا على الحدود القصوى، ونحتاج لأن نكون في ذات الصف، وأحتاج لمعرفة ما يحدث. لكن لا يوجد أيّ انفصالٍ بيننا".

وفي حين أنّ روسي لم يعد بارزًا بشكلٍ علني هذا العام مثل السابق، فإنّه قال بأنّ ذلك نتيجة اختياره لزافناور كمديرٍ للفريق.