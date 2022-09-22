روسي فخورٌ بضمّه زافناور إلى صفوف ألبين
قال لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أنّ لديه ثقة كاملة في أوتمار زافناور مدير فريق الفورمولا واحد، مُعتبرًا إيّاه التعاقد الذي "يفخر به" أكثر من غيره.
بالرغم من أنّ زافناور عانى من بعض الأسابيع الصعبة، بعد أن وجد نفسه في مركز سوق السائقين عندما فقدت ألبين خدمات فرناندو ألونسو لصالح أستون مارتن وأوسكار بياستري لألبين، فقد أشاد روسي بالأمريكي.
وقال روسي أنّه بالرغم ممّا حدث على صعيد السائقين، حيث لا يزال الفريق يشعر بالانزعاج حيال افتقار بياستري للولاء، فإنّه أصرّ على أنّ زافناور يُقدّم الكثير على صعيد المساعدة على دفع تنافسيّة الفريق منذ انضمامه في مارس الماضي.
وقال في هذا الصدد: "أوتمار هو المدير، وقد كان كذلك منذ انضمامه. مررنا بفترة انتقاليّة تعاملت فيها مع بعض الأمور، لكنّ أوتمار أحد التعاقدات التي أفخر بها أكثر من غيرها".
وأضاف: "نبقى على تواصل على صعيد مواضيع مثل السائقين، كي نعلم جميع التطوّرات".
وأردف: "نتّفق أحيانًا على الحدود القصوى، ونحتاج لأن نكون في ذات الصف، وأحتاج لمعرفة ما يحدث. لكن لا يوجد أيّ انفصالٍ بيننا".
وفي حين أنّ روسي لم يعد بارزًا بشكلٍ علني هذا العام مثل السابق، فإنّه قال بأنّ ذلك نتيجة اختياره لزافناور كمديرٍ للفريق.
ألفا تاوري تؤكد الإبقاء على تسونودا لموسم 2023 في الفورمولا واحد
فيراري: سقف النفقات لم يضع حدًا على الأفكار في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
تحليل: كيف ساعد خفض وزن سيارة "آر.بي18" فيرشتابن على تعزيز أدائه
كان زحف ماكس فيرشتابن نحو لقبه الثاني في بطولة العالم للفورمولا واحد سلسًا حتّى الآن، لكنّ ذلك لا يعني عدم مروره ببعض العثرات في طريقه.
فيراري: سقف النفقات لم يضع حدًا على الأفكار في الفورمولا واحد
اعترف فريق فيراري أن سقف النفقات الذي تمّ تطبيقه في الفورمولا واحد ربما يكون قد وضع قيودًا على قدرة الفرق على جلب التحديثات هذا الموسم، لكنه لم يضع عائقًا أمام الأفكار الجيدة.
روسي فخورٌ بضمّه زافناور إلى صفوف ألبين
قال لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أنّ لديه ثقة كاملة في أوتمار زافناور مدير فريق الفورمولا واحد، مُعتبرًا إيّاه التعاقد الذي "يفخر به" أكثر من غيره.
ألفا تاوري تؤكد الإبقاء على تسونودا لموسم 2023 في الفورمولا واحد
أعلنت ألفا تاوري أن يوكي تسونودا سيبقى مع الفريق لموسم 2023 في بطولة العالم للفورمولا واحد.