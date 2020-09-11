روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

انضمّ بطل العالم للفورمولا واحد أربع مرّات إلى فيراري في 2015 على إثر فترة ستّة أعوام قضاها في ريد بُل والتي فاز فيها معها بجميع ألقابه، وسجّل فوزه الأوّل باللون الأحمر ضمن سباقه الثاني فقط.

ونافس فيتيل على اللقب في 2017 و2018 لكنّ مجموعة من أخطاء السائق والفريق كلّفتهما غاليًا، في الوقت الذي تقلّص فيه عدد انتصارات فيتيل من 5 في كلٌ من ذلكما الموسمين إلى انتصار يتيم في العام الماضي.

وتمّ الإعلان عن مغادرته لفيراري بنهاية هذا العام قبل بضعة أشهر، لتتبخّر بذلك آمال محاكاة فيتيل لإنجازات بطله مايكل شوماخر مع الحصان الجامح.

وبتعليقه على انتقاله إلى أستون مارتن، يعتقد روسي أنّ فيتيل "سائق القمّة" سيكون قادرًا على "إثبات وإظهار" سرعته مجدّدًا في 2021.

وقال: "بالنسبة لفيتيل فمن المؤسف للغاية أن تنتهي العلاقة بهذه الطريقة السيّئة بين فيتيل وفيراري".

وأضاف: "ذلك لأنّهما كانا قريبين من الفوز بالبطولة مرّة أو اثنتين، لكنّهما لم يفعلا".

وأكمل: "من المحزن رؤية هذا الوضع الآن لأنّ السيارة بطيئة وأعتقد بأنّ فيتيل سائق قمّة".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّه سيُظهر سرعته في العام المقبل مع أستون مارتن".