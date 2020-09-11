فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

المشاركات
التعليقات
روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

قال فالنتينو روسي أسطورة سباقات الموتو جي بي أنّ تعكّر العلاقة بين سيباستيان فيتيل وفيراري في الفورمولا واحد أمرٌ "مُؤسف" وذلك في ظلّ اتّجاه الألماني للانضمام إلى أستون مارتن بدءًا من 2021.

انضمّ بطل العالم للفورمولا واحد أربع مرّات إلى فيراري في 2015 على إثر فترة ستّة أعوام قضاها في ريد بُل والتي فاز فيها معها بجميع ألقابه، وسجّل فوزه الأوّل باللون الأحمر ضمن سباقه الثاني فقط.

ونافس فيتيل على اللقب في 2017 و2018 لكنّ مجموعة من أخطاء السائق والفريق كلّفتهما غاليًا، في الوقت الذي تقلّص فيه عدد انتصارات فيتيل من 5 في كلٌ من ذلكما الموسمين إلى انتصار يتيم في العام الماضي.

وتمّ الإعلان عن مغادرته لفيراري بنهاية هذا العام قبل بضعة أشهر، لتتبخّر بذلك آمال محاكاة فيتيل لإنجازات بطله مايكل شوماخر مع الحصان الجامح.

اقرأ أيضاً:

وبتعليقه على انتقاله إلى أستون مارتن، يعتقد روسي أنّ فيتيل "سائق القمّة" سيكون قادرًا على "إثبات وإظهار" سرعته مجدّدًا في 2021.

وقال: "بالنسبة لفيتيل فمن المؤسف للغاية أن تنتهي العلاقة بهذه الطريقة السيّئة بين فيتيل وفيراري".

وأضاف: "ذلك لأنّهما كانا قريبين من الفوز بالبطولة مرّة أو اثنتين، لكنّهما لم يفعلا".

وأكمل: "من المحزن رؤية هذا الوضع الآن لأنّ السيارة بطيئة وأعتقد بأنّ فيتيل سائق قمّة".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّه سيُظهر سرعته في العام المقبل مع أستون مارتن".

اقرأ أيضاً:

سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين

المقال السابق

سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين

المقال التالي

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا

هاميلتون: انضمام فيتيل "خطوة رائعة" لفريق أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: انضمام فيتيل "خطوة رائعة" لفريق أستون مارتن

فريق هاس يقيّم ما يقرب من "10 سائقين" لتشكيلة موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يقيّم ما يقرب من "10 سائقين" لتشكيلة موسم 2021

فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في ميزانو بفارق نصف ثانية
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في ميزانو بفارق نصف ثانية

مرسيدس تتخذ إجراءات جديدة لتفادي تكرار خطأ دخول خط الحظائر المغلق في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تتخذ إجراءات جديدة لتفادي تكرار خطأ دخول خط الحظائر المغلق في سبا

أحدث الأخبار

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

10د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

3
موتو جي بي

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

4
فورمولا 1

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا

5
فورمولا 1

هاميلتون: انضمام فيتيل "خطوة رائعة" لفريق أستون مارتن

أحدث الأخبار

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف
فورمولا 1

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين
فورمولا 1

سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو
موتو جي بي

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

فريق هاس يقيّم ما يقرب من "10 سائقين" لتشكيلة موسم 2021
فورمولا 1

فريق هاس يقيّم ما يقرب من "10 سائقين" لتشكيلة موسم 2021

أحدث ملفات الفيديو

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس 01:23
فورمولا 1

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس "دبليو08"

مقاربة فرق الفورمولا واحد للحلبات الجديدة 04:40
فورمولا 1

مقاربة فرق الفورمولا واحد للحلبات الجديدة

كيف يمكن إصلاح فيراري؟ 09:47
فورمولا 1

كيف يمكن إصلاح فيراري؟

مراجعة جائزة إيطاليا الكبرى | عقوبة هاميلتون والكثير غيرها 14:11
فورمولا 1

مراجعة جائزة إيطاليا الكبرى | عقوبة هاميلتون والكثير غيرها

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: موجيللو 01:43
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: موجيللو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.