روسي: "الكثير تغيّر" منذ آخر مرّة قدت فيها سيارة فورمولا واحد

بحديثه حول حدث المبادلة مع لويس هاميلتون بطل العالم ستّ مرّات في الفورمولا واحد في فالنسيا، بتنظيمٍ من الراعي المشترك مانستر إنرجي، قال روسي أنّ قيادته لسيارة مرسيدس "دبليو08" من موسم 2017 كانت فرصة مدهشة بالنسبة إليه.

وقال الإيطاليّ: اختبرت سيارة فورمولا واحد مسبقًا، لكنّ الكثير تغيّر منذ ذلك الحين".

وواصل شرحه بالقول: "كنت متفاجئًا بصدق من السيارة والتحكّم فيها، وكذلك من فريق مرسيدس الذي كان من الرائع العمل معه. رحّبوا بي كثيرًا وسهّلوا مهمّة التأقلم مع السيارة".

وأضاف: "تحصل على شعورٍ مدهشٍ بالسرعة في البداية. لم تكن قوى الجاذبيّة سيّئة جدًا، لكن يتطلّب الأمر بعض الوقت للتعوّد عليها. حالما تعوّدت على النسق فقد بدأت بالضغط الفعليّ. كان ذلك ممتعًا للغاية".

وأردف: "استمتعت حقًا بتشارك هذه التجربة مع لويس، وأعتقد بأنّه استمتع كثيرًا هو الآخر، وظهر ذلك بمدى تردّده حيال التوقّف عن القيادة!".

ثمّ تابع: "آمل حقًا أن نحصل على المزيد من التجارب مثل هذه في المستقبل".