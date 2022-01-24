روسي: ألبين كانت "تائهة" في بداية موسم 2021 في الفورمولا واحد

شهد موسم ألبين تقلبًا كبيرًا في الأداء في 2021 مع تأهّل فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون بين المركزين الخامس والـ 17 في النصف الأول من العام، كما لم يتواجدا بشكل منتظم ضمن مراكز النقاط.

لكن الفريق تمتّع بفوز صادم قبل العطلة الصيفية في المجر، حيث سجّل أوكون انتصاره الأول في الفورمولا واحد فيما حصد ألونسو المركز الرابع.

وقد تبع ذلك سلسلة من التأديات القوية في النصف الثاني من الموسم، لعلّ أبرزها كان في زاندفورت، روسيا وقطر التي صعد فيها ألونسو على منصة التتويج، لكن الأداء كان ضعيفًا في مونزا، أوستن والمكسيك.

وأقر روسي بأن فريقه كان "تائهًا" في المراحل الأولى من الموسم، قائلًا بأن الفريق "لم يعلم حتى" كيف تمكن من تسجيل النقاط في جولة موناكو المليئة بالمشاكل.

فقال: "كنا تائهين في بداية الموسم. موناكو كانت جولة للنسيان في الواقع وكنا بالفعل تائهين في ذاك الوقت ولم نملك فكرة عما يمكننا فعله حيال ذلك. سجلنا النقاط، لكننا لم نعرف كيف حدث ذلك".

وأضاف: "كانت تلك فترة صعبة حيث أننا لم نتمكن من فهم السيارة بشكل جيد. كنا في بداية الموسم، لكن بعد ذلك علمنا ما يمكن أن نتوقّعه".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب استمرار تذبذب وتيرة ألبين سباقًا تلو الآخر، أوضح روسي أن منحنى أداء الفريق لم يكن دراماتيكيًا مثلما بدا للبعض من الخارج بمجرد أن بدأ الفريق تحسين عملياته لجانب المسار واكتشاف مكامن قوة وضعف السيارة.

فقال: "قد يكون من الصعب أن يتم تقدير التقدم الذي حققناه من الخارج، لكن منحنى الأداء بالنسبة لنا كان خطيًا أكثر مما كان يُعتقد. إذ ومع مرور الموسم، فهمنا السيارة على نحوٍ أفضل بكثير".

وأكمل: "استغرقنا أربعة أو خمسة أشهر من أجل بلوغ هدفنا، لكننا فعلنا ذلك بثبات، وأعتقد بأن الفوز في المجر كان عرضًا دراماتيكيًا لما يمكننا فعله عندما تسير كل الأمور على نحو جيد".