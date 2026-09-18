اقترح بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2016، نيكو روزبرغ، إغلاق منطقة الصيانة أو خفض الحد الأقصى للسرعة فيها بشكل كبير خلال فترات سيارة الأمان الافتراضية، من أجل منع السائقين من تحقيق أفضلية غير عادلة.

وجاء هذا الاقتراح عقب النسخة الافتتاحية من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ، حيث خسر سائق مكلارين، لاندو نوريس، فوزًا كان يبدو في متناوله بسبب توقيت غير مناسب لسيارة الأمان الافتراضية.

كان نوريس، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، قد بنى فارقًا جيدًا أمام سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي في المراحل الأولى من السباق.

لكن عندما تم تفعيل سيارة الأمان الافتراضية لاستعادة سيارة أستون مارتن التي يقودها لانس سترول، كان سائق مكلارين قد تجاوز للتو مدخل منطقة الصيانة، وبالتالي فوت فرصة إجراء توقف أقل تكلفة، في حين استفاد منافسوه من تلك اللحظة.

وخسر نوريس الصدارة وأنهى السباق في نهاية المطاف بالمركز الثالث خلف الفائز بالسباق أنتونيللي وسائق ريد بُل ماكس فيرستابن.

وخلال حديثه على برنامج عرض الفورمولا 1 عبر سكاي سبورتس، اقترح روزبرغ إجراء بعض التغييرات على القوانين لتجنب حدوث مثل هذا الموقف في المستقبل.

وأوضح روزبرغ: "لا، لقد كان سيئ الحظ حقًا. هكذا تسير الأمور. إنها مسألة أخذ وردّ مع حالات تفعيل سيارة الأمان الافتراضية وسيارة الأمان. ستحصل دائمًا على الحظ الجيد أو السيئ. إنه أمر مؤلم دائمًا عندما يحدث ذلك لأنه كان يستحق الفوز، ومن المؤسف أنه خسره لمجرد تطبيق سيارة الأمان الافتراضية".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"المشكلة هي أننا نكره رؤية السيارات تدور وتدور خلف سيارة الأمان. إنه أكثر شيء ممل في عالم رياضة المحركات. ولهذا السبب تم تقديم سيارة الأمان الافتراضية حتى نتمكن من خفض السرعة على الحلبة عند وجود مخاطر بسيطة".

"مثلما حدث الآن في حالة لانس سترول، لأنه كان تقريبًا خارج المسار. لقد استغرق الأمر بعض الوقت فقط لإخراجه، وهذا كل ما في الأمر. لا تزال سيارة الأمان الافتراضية أمرًا رائعًا. لكن هذه أفكار جيدة قد تستحق البحث".

"إما أن تبقى منطقة الصيانة مغلقة خلال سيارة الأمان الافتراضية، ما لن يمنح أي شخص فرصة للاستفادة منها، أو لماذا لا نفكر في شيء مثل: خلال سيارة الأمان الافتراضية، يتم خفض الحد الأقصى للسرعة في منطقة الصيانة بشكل هائل، لأن الأمر كله يتعلق بالوقت الذي تخسره خلال التوقف".

"المشكلة هي أنه خلال سيارة الأمان الافتراضية، يكون الوقت الذي تخسره في التوقف أقل بكثير، لأن الجميع على الحلبة يقودون ببطء شديد، ولذلك فإن دخول منطقة الصيانة يجعلك تخسر وقتًا أقل بكثير من السباق، وهذه هي المشكلة الكبرى، إذ يصبح الأمر غير عادل".

واختتم: "لكن إذا تمكنت بطريقة ما من إيجاد وسيلة تجعل الوقت الذي تخسره في التوقف خلال سيارة الأمان الافتراضية مساويًا للوقت الذي تخسره عندما لا تكون هناك سيارة أمان افتراضية، بحيث تحتاج بطريقة ما إلى إبطاء السائقين الذين يتجهون إلى منطقة الصيانة، فقد تكون هذه فكرة جيدة. وعندها يصبح الأمر عادلًا ومتساويًا للجميع".