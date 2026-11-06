فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

روزبرغ يقارن صراعات فيراري بصراعاته مع هاميلتون في مرسيدس: "التعليمات ليست واضحة بما يكفي"

علّق بطل العالم لموسم 2016 على الاحتكاكات الأخيرة بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

أحمد مجدي

منشور: 06-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: يوري كورتيز/وكالة فرانس

يعرف نيكو روزبرغ جيدًا معنى التسابق جنبًا إلى جنب مع لويس هاميلتون في سيارتين متطابقتين ضمن الفورمولا 1.

فقد زامل السائق الألماني هاميلتون لمدة أربعة مواسم في مرسيدس، وسط منافسة محتدمة بينهما، قبل أن ينتقل البريطاني إلى فيراري ليزامل شارل لوكلير، في شراكة شهدت توترًا في بعض الأحيان، على خلفية الخلافات بشأن أوامر الفريق والاحتكاكات على الحلبة.

وانتهى الأمر بهاميلتون في المنطقة الحصوية خلال الانطلاقة في مونزا، بينما خرج السائقان عن المسار في اللفة الأولى من سباق المكسيك، خلال تنافسهما على الصدارة، ما مهد الطريق أمام ماكس فيرستابن لانتزاع الفوز من فيراري.

وفي حين عبّر مدير الفريق فريد فاسور عن استيائه الشديد من الوضع، لا يعتقد روزبرغ أن فيراري تعاملت مع هذه المسألة بالشكل الأمثل.

وتحدث روزبرغ عن جائزة موناكو الكبرى لموسم 2016، عندما سمح لمنافسه على اللقب هاميلتون بتجاوزه لمطاردة دانيال ريكاردو ومحاولة انتزاع الفوز، موضحًا أن مرسيدس وضعت آنذاك الظروف المناسبة لتعزيز التعاون بين زميلي الفريق.

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وقال بطل العالم لموسم 2016 خلال ظهوره في بودكاست "بيوند ذا غريد": "كان الأمر سهلًا للغاية، لأن توتو وولف والفريق قاما بعمل جيد جدًا في توضيح الإرشادات الخاصة بالتسابق بين سائقي الفريق. كانت الأمور واضحة للغاية: إذا كان الفريق مهددًا بخسارة الفوز بالسباق، فهناك لحظة يتعين عليك فيها التسابق كفريق، وليس كمتنافسين على البطولة. كان ذلك واضحًا تمامًا".

وتابع: "في موناكو، لم أكن أقدم أداءً جيدًا لأن خوذتي كانت مغطاة بالضباب، لدرجة أنني لم أكن أستطيع رؤية الطريق أمامي. كنت بطيئًا للغاية، وكان ريكاردو يبتعد في الأمام، لذا كان واضحًا أننا مهددون بخسارة الفوز. عندها كان من الواضح أن علينا التسابق كفريق، وأن يحصل لويس على فرصته، ولذلك تركته يتجاوزني".

وأضاف: "كان الأمر مؤلمًا للغاية، لكنه يصبح أقل صعوبة عندما تكون التعليمات واضحة مسبقًا. وهذا أمر بالغ الأهمية، أن تكون التعليمات واضحة قبل حدوث الموقف، وهو ما لا تتعامل معه فيراري بالشكل الكافي حاليًا في الفورمولا 1، لأن التعليمات ليست واضحة بما يكفي، ومن ثم تبدأ الخلافات بين السائقين. الأمر يحتاج فقط إلى الوضوح".

وأردف: "كما أننا لم نكن مثاليين في تعاملنا مع الأمور آنذاك. لقد تصرفنا بالشكل الصحيح في هذه الحالة، لكن ما لم نتعامل معه بصورة مثالية كان المواجهات المباشرة بين السيارتين. فلا يمكنك أبدًا التعمق بما يكفي في تفاصيل هذه المواجهات لتحديد المسؤول عن الخطأ في كل موقف بوضوح، ونحن لم نتناول التفاصيل بالقدر الكافي. لقد حاولنا ذلك، وقطعنا شوطًا متقدمًا إلى حد كبير في إعداد دليل خاص بنا لقواعد المواجهات المباشرة بين السيارتين، لكنه لم يكن مفصلًا بما يكفي، وظلت هناك مساحة للالتباس في كل مرة. وكان ذلك أيضًا لأن لويس ذكي للغاية في التسابق المباشر، لذا لم يكن الخطأ يقع عليه بالكامل بنسبة 100% أبدًا، وفي بعض الأحيان كان الخطأ يقع عليّ بالكامل".

لويس هاميلتون، فيراري ونيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وباستثناء الحالات التي اكتفى فيها السائقان بدفع بعضهما خارج المسار، اصطدم هاميلتون وروزبرغ ببعضهما في ثلاث مناسبات خلال فترة زمالتهما في الفريق، وذلك في جائزة بلجيكا الكبرى لموسم 2014، وجائزتي إسبانيا والنمسا لموسم 2016. وفي مناسبتين من تلك الحوادث، ضاع الفوز من بين أيديهما.

وفي نهاية المطاف، طبقت مرسيدس قاعدة بسيطة لردع السائقين عن الاحتكاك غير الضروري، إذ كان يتعين عليهما تقاسم تكلفة أية تصادم بين سيارتي السهام الفضية، وهي قاعدة يقول روزبرغ إنها كلفته 360 ألف دولار في إحدى المناسبات.

وأوضح السائق الألماني أن نيكي لاودا، الرئيس غير التنفيذي لمرسيدس في الفورمولا 1، لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على قدر من الانسجام بينه وبين هاميلتون.

وقال روزبرغ: "بادي لوي شخص يتجنب المخاطرة. فهو يحاول تفادي المواجهة على المستوى الشخصي، ولذلك لم يكن الخيار المثالي لإدارة النقاشات التي تلي الحوادث، لأنه كان غالبًا ما يختار الطريق الأسهل، بدلًا من الخوض في التفاصيل ومواجهتنا بشكل مباشر. كان يختار الطريق الأقل مقاومة، وهو أمر لم يكن مثاليًا".

وأكمل: "كان الوضع أفضل عندما كان توتو وولف ونيكي لاودا يتدخلان. فقد تدخل نيكي في مناسبات عديدة، وكان وسيطًا رائعًا، لأننا جميعًا كنا نقدّره. كان بارعًا جدًا في دفع كل واحد منا إلى تحمّل جزء من المسؤولية على الأقل، وهذا ما قرّبنا من بعضنا. فعندما لم يكن الخطأ يقع بالكامل على السائق الآخر، كان نيكي يدفعنا إلى الاعتراف بالقول: نعم، حسنًا، أتفق معك في هذا الجزء، ربما أغلقت الباب في وقت متأخر قليلًا. ثم يقول لويس: نعم، أتفق، لقد بالغت في الاندفاع على العشب، أو ما شابه ذلك".

واختتم: "هذا النوع من النقاشات بدأ يقرّبنا من بعضنا، وساعدنا على الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها الجلوس معًا والقول: حسنًا، لنحاول تجاوز ما حدث والمضي قدمًا".

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