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فورمولا 1

روزبرغ يقارن أنتونيللي بفيرستابن

أشاد نيكو روزبرغ بطل العالم في الفورمولا 1 لموسم 2016 بموهبة أندريا كيمي أنتونيللي "المدهشة".

أندريا كيمي أنطونيلي، بريما

أندريا كيمي أنطونيلي، بريما

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بات أندريا كيمي أنتونيللي أحد أكثر الأسماء شهرة في الفترة الأخيرة على إثر موهبته الواعدة والتكهنات العديدة التي تربطه بصعود إلى الفورمولا 1 مع مرسيدس في 2025 ليحل مكان لويس هاميلتون ويجاور جورج راسل.

ويرى البعض بأنه من المبكر للغاية صعود أنتونيللي إلى الفورمولا 1 ولا سيما مع فريق كبير مثل مرسيدس، فيما يرى البعض الأخر بأن العائد من تلك الخطوة يستحق هذه المخاطرة.

حيث أثنى نيكو روزبرغ بشكل كبير على موهبة أنتونيللي، مُصرحًا بأنه على نفس مستوى ماكس فيرستابن.

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حيث قال: "سبق وقاد كيمي أنتونيللي لصالح فريقي في منافسات الكارتينغ عندما كان طفلًا صغيرًا".

وأضاف: "إنه موهبة مدهشة، على مستوى ماكس فيرستابن، إنه مذهل بحق".

وتابع: "لو كان الأمر بيدي، فسآتي بأنتونيللي إلى مرسيدس ليجاور جورج راسل وأتقبّل الأخطاء التي سيقترفها في البداية".

في المقابل، يعتقد روزبرغ أن ويليامز قد تمثّل خيارًا مبدئيًا جيدًا لأنتونيللي كذلك.

فقال: "تحتاج إلى سيارة جيدة في الفورمولا 2، وهو لا يملك هذا في الوقت الحالي، ولذلك فإنه يخسر بعض الوقت. قد يساعده كذلك الانضمام إلى ويليامز لبعض الوقت وإظهار ما بوسعه القيام به واكتساب بعض الثقة قبل الانتقال إلى مرسيدس".

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