روزبرغ يعترف: هاميلتون أفضل سائق في تاريخ الفورمولا 1
أشاد نيكو روزبرغ بزميله السابق لويس هاميلتون، مؤكدًا أنه الأفضل على الإطلاق.
نيكو روزبرغ ومايكل شوماخر، مرسيدس أيه أم جي ولويس هاميلتون، مكلارين
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
اقترنت مسيرة نيكو روزبرغ في الفورمولا 1 مع اثنين من أكثر السائقين نجاحًا في تاريخ الرياضة، وذلك مع مرسيدس.
وكان الأول بينهما، وكلاهما بطل للعالم سبع مرات، مواطنه مايكل شوماخر، الذي تزامل روزبرغ معه بين عامي 2010 و2012. وكان شوماخر قد عاد إلى الفورمولا 1 خلال تلك الفترة بعد اعتزاله في عام 2006.
وبعد رحيل شوماخر عن مرسيدس وإنهائه مسيرته بشكل نهائي، فتح الفريق أبوابه أمام لويس هاميلتون في عام 2013. وسرعان ما نشأت منافسة قوية بين هاميلتون وروزبرغ، واستمر الصراع بينهما حتى عام 2016. وتمكن روزبرغ، نجل كيكي روزبرغ، من تحقيق بطولة العالم الوحيدة في مسيرته خلال ذلك الموسم.
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وبالنظر إلى تجربة روزبرغ مع كل من شوماخر وهاميلتون، يبرز بطبيعة الحال السؤال حول هوية أعظم سائق في تاريخ الرياضة.
وخلال حديثه مع سكاي ألمانيا، لم يتردد روزبرغ في اختيار هاميلتون. إذ أوضح السائق الألماني رأيه، لا سيما بعدما شاهد صعود هاميلتون مع فيراري وتحقيقه فوزه الأول مع الفريق الإيطالي في برشلونة.
حيث قال: "إنه أفضل سائق في التاريخ. من المذهل أنه تمكن من قلب الأمور في العام الماضي عندما بدا كل شيء مظلمًا ويائسًا للغاية".
وتابع: "كان قريبًا جدًا من إنهاء مسيرته، وكان بإمكانه أن يقول في أية لحظة: سأعتزل. لكنه لم يستسلم. والآن يشعر بالراحة داخل سيارته، وهناك أجواء إيجابية في كل مكان".
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