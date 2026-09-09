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روزبرغ يشيد بأنتونيللي بعد الفوز في مونزا: "قاد تمامًا مثل شوماخر"

قارن نيكو روزبرغ كيمي أنتونيللي بمايكل شوماخر بعد أدائه الاستثنائي في مونزا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

حقق كيمي أنتونيللي فوزًا مثيرًا للإعجاب في جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما انطلق من المركز التاسع عشر، ليصبح أول سائق إيطالي يفوز بالسباق الذي تستضيفه إيطاليا منذ 60 عامًا.

وكان هذا الانتصار السابع للسائق البالغ من العمر 20 عامًا في 13 سباقًا هذا الموسم، ليرفع فارقه في صدارة ترتيب السائقين أمام زميله جورج راسل إلى 66 نقطة.

وكان على أنتونيللي تجاوز راسل من أجل تحقيق هذا الفوز، كما واصل قتاله في السباق الذي أُعيدت انطلاقته بسبب العلم الأحمر. وكل ذلك أدى إلى مقارنات مع مايكل شوماخر.

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وقد قارن نيكو روزبرغ بطل العالم لموسم 2016 هذا الأداء بما قدمه مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات.

حيث قال في حديثه إلى سكاي ألمانيا بعد السباق: "رغم أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، فقد قدم قيادة تاريخية".

وأضاف: "لقد تسابق مثلما كان مايكل شوماخر يفعل. انطلق من الخلف وتجاوز السائقين واحدًا تلو الآخر. بجدية، لقد تجاوز المجموعة التي أمامه دون أي خطأ".

وتابع: "بعد الانطلاقة الأولى، كان بالفعل في المركز الثاني عشر. وبعد الانطلاقة الثانية، لا أعرف، ربما كان في المركز السادس، ثم الخامس، ثم الثالث. دخل المعركة على الفور".

واختتم: "لقد فعل كل شيء بشكل مثالي، وكان سريعًا أيضًا. إنه أمر استثنائي حقًا. من المذهل أن يفعل ذلك في موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1".

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