روزبرغ يرفض مزاعم انحياز مرسيدس لأنتونيللي بعد جائزة إيطاليا الكبرى

أسفر سباق مونزا عن تحقيق أنتونيللي فوزًا مثيرًا على أرضه بعدما انطلق من المركز التاسع عشر، مستفيدًا من دخول سيارة أمان افتراضية في منتصف السباق للتوقف واستخدام مجموعة جديدة من الإطارات المتوسطة. وفي المقابل، بقي متصدر السباق راسل على الحلبة مستخدمًا الإطارات القاسية، ليخسر الفوز في نهاية المطاف لصالح زميله.

وخلال حديثه إلى سكاي سبورتس إف1 بعد السباق، سأل المقدم سايمون لازنبي عما إذا كانت مرسيدس قد تصرفت لمصلحة أنتونيللي لأن السائق الإيطالي يتصدر بطولة السائقين.

وقال روزبرغ: "لا، لا، لا، لا، لا. فرص متساوية لكليهما. يجب أن يكون الأمر كذلك. وهذا هو الواقع. إنهما يتنافسان على البطولة."

وأوضح روزبرغ، الذي قاد لمرسيدس بين عامي 2010 و2016، أن البروتوكولات الداخلية للفريق تمنح السيارة المتقدمة تلقائيًا الأولوية في الاستراتيجية.

وأضاف السائق السابق: "الأمر واضح جدًا داخل الفريق. جورج يتصدر السباق، وبالتالي يحصل على أفضل استراتيجية للوصول إلى نهاية السباق بأسرع طريقة ممكنة".

وأكمل: "إنه يحصل على الخيار الأول. لا يهم أين يوجد كيمي أو ماذا يفعل أو أي شيء آخر، فهو يحصل عليها. وهذا ما يتعين على مرسيدس الآن تأكيده. في تلك اللحظة، كانت أفضل طريقة بالنسبة لجورج هي البقاء على الحلبة وعدم الدخول لتغيير الإطارات إلى المتوسطة. وإذا كان هذا هو الحال، فالأمر برمته يكون سهلًا وعادلًا".

وعندما سُئل عما إذا كانت مرسيدس ربما لم ترغب في إدخال راسل إلى منطقة الصيانة لأنه كان متصدرًا للسباق، واصل روزبرغ قائلًا: "إنها مسألة صعبة. وكما قلت، يجب أن يحصل جورج على أفضل استراتيجية لأنه يتصدر. لذلك يجب منحه أفضل استراتيجية، أيًا كانت".

وأردف: "ولا بد أن البقاء على الإطارات القاسية كان أسرع طريقة للوصول إلى نهاية السباق، لأنه لم يكن يملك سوى مجموعة إطارات متوسطة مستخدمة متبقية. من الصعب معرفة ذلك من الخارج، لكنني آمل أن يكون هذا هو ما حدث".

ورفع أنتونيللي الآن الفارق الذي يتصدر به بطولة السائقين إلى 66 نقطة أمام زميله راسل، الذي يحتل المركز الثاني.