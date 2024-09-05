روزبرغ يُدلي بتوقع "مثير للغاية" حول مستقبل راسل في مرسيدس
أدلى نيكو روزبرغ بطل العالم السابق في الفورمولا واحد، برأيه حيال مستقبل جورج راسل مع فريقه مرسيدس.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
يرى روزبرغ بطل موسم 2016، أن مستقبل جورج راسل ضمن صفوف مرسيدس ليس مضموناً.
حيث أوضح الألماني أن توتو وولف مدير الفريق يركز على أندريا كيمي أنتونيللي الذي سينضم إلى السهام الفضية بدءاً من الموسم المقبل، وكذلك على محاولات ضم ماكس فيرستابن في 2026.
فقال: "مستقبل جورج غير مضمون، لأن توتو ما زال يريد ضمّ ماكس".
وأكمل: "سيحاول جورج مجدداً إثبات نفسه قبل موسم 2026، الاستسلام ليس من صفاته".
وأضاف: "في حال كان ماكس متاحاً، وهذا ما أعتقد أنه أمر ممكن، حينها فإن الموسم المقبل سيكون بمثابة معركة بين جورج وكيمي على المقعد".
وأردف: "مهمة جورج ليست سهلة لأنه سيخسر الكثير في حال أضاع المقعد. عليه أن يكون قائد الفريق لأن كيمي بعمر 18 عاماً فقط، وهو ينافس للمرة الأولى مع الكثير من الضغط على كاهله".
واختتم: "سيكون وضعاً مثيراً جداً للاهتمام بالنسبة إلى جورج".
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