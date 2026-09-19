حذر بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2016 نيكو روزبرغ من أن كيمي أنتونيللي قد يصبح "أكثر توترًا وذعرًا" في سعيه للفوز بلقب الفورمولا 1 لعام 2026، إذا أدت تحديثات مكلارين وفيراري إلى إعادتهما ضمن معارك الانتصارات.

ويمتلك سائق مرسيدس حاليًا أفضلية تبلغ 81 نقطة أمام زميله جورج راسل، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة. ووسّع أنتونيللي الفارق بفوزه في النسخة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ، مستفيدًا من التوقيت المثالي لسيارة الأمان الافتراضية.

وخلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد السباق، أقرّ أنتونيللي بأن الفوز بهذه الطريقة لم يكن ما يتمناه، وأن لاندو نوريس سائق مكلارين كان على الأرجح سيحقق الانتصار لو لم تظهر سيارة الأمان الافتراضية.

وخلال ظهوره في برنامج "سكاي سبورتس إف 1 شو"، عقد روزبرغ مقارنات مع نهاية صراعه الخاص على لقب العالم في عام 2016.

نيكو روزبرغ على شبكة الانطلاق الصورة من قبل: مارك ساتون

حيث قال: "أسوأ سيناريو هو أن تبدأ مكلارين فجأة في الابتعاد، وربما يكون هناك أيضًا تحسن من فيراري أو شيء من هذا القبيل، وأن يبدأ كيمي في التراجع قليلًا إلى وسط المجموعة".

وأضاف: "هذا مشابه لما كنت عليه في عام بطولتي، لأنني بدأت، ولأنني لم أكن أقود بالقدر نفسه من الجودة. بدأت أتراجع إلى وسط المجموعة في السباقات الأربعة الأخيرة".

وتابع: "في مرحلة ما، كنت دائمًا أجد نفسي، حتى في المكسيك، ضمن المراكز المتقدمة في التصفيات حتى اللحظة الأخيرة. كنت في الواقع أحتل المركز السادس فقط في ترتيب القسم الثالث من التصفيات حتى اللحظة الأخيرة. وفي كل واحد من تلك السباقات، كنت في المركز الثالث في مرحلة ما، وليس الثاني، وكان ماكس فيرستابن يصطدم بي في كل سباق تقريبًا".

وأكمل: "لذلك، إذا بدأ في التراجع إلى وسط المجموعة ولو بشكل طفيف، فإن الخطر يظهر مجددًا، وتبدأ في الشعور بالمزيد والمزيد من الذعر والضغط بشأن حظوظك".

هذا ومن المقرر أن تقام الجولة الـ 15 من موسم 2026، جائزة أذربيجان الكبرى، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر.