بعد فوزه في جائزة المجر الكبرى، السباق الأخير قبل العطلة الصيفية، عبر نوريس خط النهاية أولًا مجددًا في زاندفورت، محققًا انتصارين متتاليين للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

وقد عزز هذا النجاح، الذي جاء بعد حزمة التحديثات الشاملة التي قدمتها مكلارين في هنغارورينغ، الآمال المتجددة في قدرة السائق البريطاني على الاحتفاظ بلقب بطولة السائقين الذي حققه الموسم الماضي.

ويبتعد نوريس الآن بفارق 83 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.

وأعرب السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا عن قلقه بعد السباق الهولندي، قائلًا أن مرسيدس أصبحت الآن ثاني أسرع فريق، أو ربما حتى ثالث أسرع فريق.

وأُعجب نيكو روزبرغ، بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2016، كثيرًا بأداء نوريس، حيث يعتقد أن مرسيدس ستشعر بالقلق من ذلك.

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وقال روزبرغ لشبكة سكاي سبورتس للفورمولا 1: "كان لاندو أسرع بفارق 0.7 إلى 0.8 ثانية في اللفة من جورج على الإطارات القاسية."

وأكمل: "كان لاندو يحلق عمليًا على الحلبة، وكانت سرعته مذهلة".

وأردف: "أعتقد أن على مرسيدس أن تشعر بالقلق الآن من سرعة مكلارين، لأنها الفريق الذي يجب التغلب عليه في الوقت الحالي".

وتابع: "كما أنها تطور سياراتها أسرع من أي فريق آخر."

وأضاف: "قد يجعل هذا الأمر بقية الموسم صعبًا للغاية بالنسبة إلى مرسيدس".

ومع احتلال نوريس المركز الرابع في ترتيب البطولة وتأخره بفارق 83 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي، فقد تراجع الحديث حتى الآن عن معركة على اللقب، لكن السائق البريطاني يشعر، من ناحية مستواه الشخصي، بأنه يقدم أداءً أفضل مما كان عليه خلال موسم تتويجه باللقب.

وقال نوريس: "كنت أقود بمستوى عالٍ في النصف الثاني من العام الماضي. من الصعب القول ما إذا كنت أقود حالياً بأعلى مستوى في مسيرتي، لكنني أعتقد أن قيادة السيارة أصعب هذا العام من بعض النواحي".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكنكم رؤية ذلك لأن الفوارق بين زملاء الفريق غالباً ما تكون أكبر هذا العام، في رأيي، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. لكنني أعتقد ذلك بالفعل".

وتابع: "أعتقد أنني أصبحت قادراً على فهم المواقف بصورة أفضل، وفهم السيارة بطريقة أفضل. لا تزال السيارة سيئة للغاية من حيث القيادة، لكنني أقوم بعمل أفضل في فهم ذلك، ونقل هذه الملاحظات إلى فريقي، والتوصل إلى الحلول".

وأكمل: "لذلك لا يتعلق الأمر فقط بأنني أقود بشكل أفضل على الحلبة. أنا بالتأكيد أتخلص من نقاط ضعفي على الحلبة، وليست لدي الكثير منها، لكن الأمر يتعلق أيضاً بالطريقة التي أعمل بها خارج الحلبة. وبالنسبة إليّ، فإن الانتقال من الأمس إلى اليوم يمثل مثالاً مثالياً على أن العمل الذي قمنا به خلال الليل غير سباقنا ومنحني فرصة الفوز".