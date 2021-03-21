روزبرغ: هاميلتون ما يزال المرشّح لحصد لقبه الثامن في 2021 رغم مشاكل التجارب الشتوية

أشار كثيرون إلى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على أنّه المرشّح الأبرز للفوز بالتوجّه إلى السباق الافتتاحي للموسم نهاية الأسبوع المُقبل، وذلك بعد خوض الفريق النمساوي أفضل تجارب شتوية في تاريخه.

وقد بدا بأنّ مرسيدس - والتي لطالما لم تُظهر قوتها الحقيقة في التجارب - عانت أكثر من المعتاد هذا العام، حيث اعترف الفريق نفسه بأنّه يتوجّه إلى السباق الأول وهو متأخّر عن منافسيه.

بيد أنّ بطل العالم لموسم 2016 روزبرغ غير مقتنع بذلك، إذ وبينما يشعر الألماني بالحماسة لرؤية ريد بُل أكثر قوة - والتي يأمُل أن تتمكن أخيرًا من مقارعة مرسيدس - لكنّه ما يزال يرشّح هاميلتون للفوز.

فقال: "أولًا وقبل كل شيء، أنا شغوف برياضتنا، وعليه أحبّ وأقدّر عائلتي السابقة في الفورمولا واحد، مرسيدس. لكنني أشجّع الرياضة كذلك، ولصالحها، سيكون أفضل شيء من الممكن أن يحدث هو أن تستهل ريد بُل الموسم على نحوٍ قوي، وأن نرى مرسيدس، ذلك الفريق المهيمن، يلاحق غريمه".

وأضاف: "لكن ولهذا الموسم، على من سيكون رهاني؟ سيظل على لويس، كون لا أحد بمقدوره التغلّب عليه على مدار كامل الموسم من حيث النقاط، لذلك ما يزال رهاني عليه لحصد لقبه الثامن هذا العام".

في المقابل، اعترف روزبرغ بأنّ المشجعين سيكونون على موعد مع موسم مثير كذلك، بعد العديد من المواسم الخالية من الإثارة، وأنّ معركةً على اللقب قد تستمر لفترة.

فقال: "يُمكن القول بأنّ ماكس فيرشتابن تحديدًا بات أقرب من أي وقت مضى قُبيل انطلاق موسم فيما يتعلق بحظوظه للتغلب على لويس نحو اللقب".

واختتم: "لا أعتقد بأنّ أحدًا كان قريبًا إلى هذا الحد من لويس للعديد من السنوات".