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روزبرغ: نوريس بوسعه الفوز بكل السباقات لكن من الصعب أن يحصد فيرستابن وصافتها جميعًا

يعتقد نيكو روزبرغ أن صراع اللقب بات على أشده الآن وماكس فيرستابن يواجه خطرًا حقيقيًا في هذه المعركة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بعد الأداء المهيمن الذي قدمه لاندو نوريس سائق مكلارين نحو الفوز في سنغافورة، صرّح نيكو روزبرغ بأن البريطاني الشاب بمقدوره الآن الفوز بكل السباقات المتبقية في الموسم وأن صراع اللقب بدأ بالاشتعال.

لكن ماكس فيرستابن ما يزال بوسعه حسم اللقب لصالحه بفارق نقطة وحيدة إذا ما حل ثانيًا في كافة السباقات المتبقية – مع فوز نوريس بجميع السباقات الرئيسية والقصيرة وتسجيل أسرع لفة - بفضل نقطة أسرع لفة التي حُرم منها سائق مكلارين في سنغافورة على يد دانيال ريكاردو ضمن آخر سباقات الأسترالي في الفورمولا 1.

"أداؤه سيخيف ريد بُل" قال روزبرغ عن أداء نوريس في سنغافورة، مُضيفًا: "لأنه ومع وتيرة كهذه، لاندو سيكون بمقدوره الفوز بكل السباقات المتبقية، وبشكل واقعي".

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وتابع: "في حين سيكون من الصعب على ماكس أن يحصد الوصافة في كل سباق، ولهذا ما يزال لقب الصانعين معلقًا".

وأكمل: "مع وجود أوسكار (بياستري، زميل نوريس)، سيكون من المستحيل تقريبًا أن يتمكن ماكس من حصد المركز الثاني في كل سباق".

وأردف: "أوسكار يقوم بعمل رائع وعادة ما يقتنص النقاط من ماكس، وتلك مشكلة كبيرة تواجهها ريد بُل".

حتى أن هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل قد اعترف كذلك بخشيته من صعوبة أن يتمكن سائقه من حصد المركز الثاني في ست جولات متتالية.

حيث قال: "ليس كافيًا أن تعتمد دومًا على أن تحصد المركز الثاني".

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