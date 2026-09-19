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روزبرغ: من المثير للإعجاب أن راسل يسعى باستمرار إلى تطوير نفسه

تحدث نيكو روزبرغ عن النهج الذهني لجورج راسل مع تزايد ابتعاد معركة لقب 2026 عن متناول السائق البريطاني.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بدأ جورج راسل موسم 2026 بثقة كبيرة، وبدا أنه وضع الأساس للمنافسة على لقب البطولة بعد فوزه في أستراليا.

لكن الأمور سارت بشكل سيئ بالنسبة لراسل بعد ذلك. إذ حقق زميله كيمي أنتونيللي خمسة انتصارات متتالية، ليبني أفضلية كبيرة في النقاط. ورغم أن راسل قدم بعض العروض القوية في السباقات التالية، بما في ذلك انتصارين، فإنه يتأخر حاليًا عن أنتونيللي بفارق 81 نقطة.

وأشاد نيكو روزبرغ بقدرة السائق البريطاني على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة، وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها من أجل قلب الوضع.

حيث قال روزبرغ في حديثه إلى "سكاي إف 1": "أنا معجب جدًا بجورج لأنه شخص يسعى إلى الكمال، ويعمل باستمرار على تحسين كل جانب من جوانب أدائه".

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وأضاف: "أعرف أنه يعمل حتى على حالته الذهنية. إنه يمارس التأمل ويفعل كل ما يمكنه فعله، وأنا معجب به حقًا بسبب ذلك. لكن حقيقة أنه لا يستطيع فهم وضعه بنفسه تجعل العملية أكثر صعوبة بالنسبة إليه".

وفي الوقت نفسه، تساءل روزبرغ عما إذا كان نقص الثقة بالنفس قد بدأ يتسلل إلى ذهن راسل. ووفقًا للسائق الألماني السابق، قد يؤثر ذلك على قدرة راسل على استعادة مستواه، داخل الحلبة وخارجها.

وقال روزبرغ: "لطالما كان سريعًا. وكان دائمًا على الأقل في المستوى نفسه لزميله في الفريق. لكن فجأة، بدأت الأمور تنقلب ضده، وهذا مؤلم حقًا".

واختتم: "لأنك تبدأ في الشك بنفسك. لا يهم مدى ثقتك بنفسك، ففي مرحلة ما يتسلل إليك هذا التفكير: ألست جيدًا بما يكفي؟ أم أنني كنت أفضل في الماضي، وهل أفعل شيئًا خاطئًا الآن؟ من الصعب جدًا أن تفكر بهذه الطريقة".

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قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

أحدث الأخبار

مارتن: تجاوز ماركيز في السباق القصير بالنمسا لم يكن انتقامًا من حادث اللفة الأولى

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
مارتن: تجاوز ماركيز في السباق القصير بالنمسا لم يكن انتقامًا من حادث اللفة الأولى

إيزبيليتا: "نحن على تواصل مع قطر وفكرة إقامة الجائزة الكبرى هناك"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
إيزبيليتا: "نحن على تواصل مع قطر وفكرة إقامة الجائزة الكبرى هناك"

روزبرغ: من المثير للإعجاب أن راسل يسعى باستمرار إلى تطوير نفسه

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
روزبرغ: من المثير للإعجاب أن راسل يسعى باستمرار إلى تطوير نفسه

فيراري تكشف عن بدلة سباق سوداء خاصة للوكلير في جائزة سنغافورة الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيراري تكشف عن بدلة سباق سوداء خاصة للوكلير في جائزة سنغافورة الكبرى

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ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

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فورمولا 1
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فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

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فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

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فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
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