بدأ جورج راسل موسم 2026 بثقة كبيرة، وبدا أنه وضع الأساس للمنافسة على لقب البطولة بعد فوزه في أستراليا.

لكن الأمور سارت بشكل سيئ بالنسبة لراسل بعد ذلك. إذ حقق زميله كيمي أنتونيللي خمسة انتصارات متتالية، ليبني أفضلية كبيرة في النقاط. ورغم أن راسل قدم بعض العروض القوية في السباقات التالية، بما في ذلك انتصارين، فإنه يتأخر حاليًا عن أنتونيللي بفارق 81 نقطة.

وأشاد نيكو روزبرغ بقدرة السائق البريطاني على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة، وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها من أجل قلب الوضع.

حيث قال روزبرغ في حديثه إلى "سكاي إف 1": "أنا معجب جدًا بجورج لأنه شخص يسعى إلى الكمال، ويعمل باستمرار على تحسين كل جانب من جوانب أدائه".

وأضاف: "أعرف أنه يعمل حتى على حالته الذهنية. إنه يمارس التأمل ويفعل كل ما يمكنه فعله، وأنا معجب به حقًا بسبب ذلك. لكن حقيقة أنه لا يستطيع فهم وضعه بنفسه تجعل العملية أكثر صعوبة بالنسبة إليه".

وفي الوقت نفسه، تساءل روزبرغ عما إذا كان نقص الثقة بالنفس قد بدأ يتسلل إلى ذهن راسل. ووفقًا للسائق الألماني السابق، قد يؤثر ذلك على قدرة راسل على استعادة مستواه، داخل الحلبة وخارجها.

وقال روزبرغ: "لطالما كان سريعًا. وكان دائمًا على الأقل في المستوى نفسه لزميله في الفريق. لكن فجأة، بدأت الأمور تنقلب ضده، وهذا مؤلم حقًا".

واختتم: "لأنك تبدأ في الشك بنفسك. لا يهم مدى ثقتك بنفسك، ففي مرحلة ما يتسلل إليك هذا التفكير: ألست جيدًا بما يكفي؟ أم أنني كنت أفضل في الماضي، وهل أفعل شيئًا خاطئًا الآن؟ من الصعب جدًا أن تفكر بهذه الطريقة".