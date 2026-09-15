قال نيكو روزبرغ بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2016 إنه أصيب بالذهول من النضج الذي أظهره كيمي أنتونيللي خلال موسم 2026.

وعزز أنتونيللي صدارته في بطولة السائقين بفوزه الثامن هذا الموسم في جائزة إسبانيا الكبرى. ويتقدم الآن بفارق 81 نقطة عن زميله في الفريق جورج راسل، صاحب المركز الثاني في الترتيب.

وفي حديثه إلى "سكاي سبورتس إف 1" عقب السباق الافتتاحي على حلبة مادرينغ، عقد روزبرغ مقارنات بين الحالة الذهنية التي يعيشها أنتونيللي حاليًا والضغط الهائل الذي واجهه خلال موسمه المتوج بلقب العالم في 2016.

وقال روزبرغ: "نحن جميعًا بشر. إنه ليس إنسانًا خارقًا. كنت مرعوبًا تمامًا، وكان من الصعب أن أقود بشكل صحيح. وكلما اقتربت من نهاية الموسم، أصبح من المستحيل بالنسبة إليّ الفوز بالسباقات أو تحقيق البول بوزيشن، لأن قدرتي الذهنية كانت ممتلئة بهذا القدر من الخوف من خسارة حلمي بسبب خطأ غبي أو بسبب شيء يمكن أن يحدث بسهولة".

وأضاف: "في مرحلة ما، سيتعين عليه أن يشعر بذلك قليلًا. لكن من المذهل حتى الآن مدى ثباته ونضجه. حتى توتو لا يستطيع تصديق ذلك".

هذا ودخل أنتونيللي موسم 2026 وزميله المخضرم جورج راسل واحدًا من أبرز المرشحين للقب. لكن بعد أن أصبح أصغر سائق يتصدر الترتيب إثر فوزه في سباقي الصين واليابان على التوالي، واصل الإيطالي التطور بقوة.

وبينما تساءل كثيرون عن موعد تأثر السائق البالغ من العمر 20 عامًا بالضغط، فإنه يواصل تقديم أداء قوي مع اقتراب تحقيقه أول لقب عالمي في مسيرته.

وهو ما دفع توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى وصفه بأنه "هادئ كحبة خيار" خلال حديثه إلى "سكاي سبورتس إف 1" في مدريد.

وقال وولف: "أعتقد أنه هادئ، وأحيانًا أكثر هدوءًا بمقدار بوصة واحدة مما ينبغي! عندما يحتك بالجدار قبل خمس لفات من النهاية ويأتي عبر الراديو قائلًا: تحققوا من السيارة، تقول لنفسك: حقًا؟ مرة أخرى؟ الخطوط البيضاء والجدران، لكن ربما تكون هذه هي الطريقة التي يحافظ بها على وجوده في المنطقة".

وتابع: "أعتقد أن صغر سنه يساعده كثيرًا، لأنه يبلغ 20 عامًا. ويمكنه البقاء في هذه الرياضة لمدة 20 عامًا مع الكثير من الفرص. إنه يتجاوز جميع توقعاتنا وتوقعاته الشخصية بكثير. إنه ببساطة يسير مع التيار".

وأردف: "أعتقد أن هناك أيضًا عاملًا وراثيًا. إما أن تولد هادئًا كحبة خيار أو لا. يمكنك رؤية ذلك في الفئات السنية أو سباقات الكارتينغ، حيث يكون التعامل مع الضغط أسهل. لقد ارتقى بهذا الأمر إلى مستوى آخر. نحن نتحدث عن الفورمولا 1. ترى السائقين الشبان ينهارون تحت الضغط في الفورمولا 2".

واختتم: "إنه ببساطة يقوم بما عليه. قلنا له: هذا سباق نحتاج فيه إلى الوصول إلى خط النهاية، ونحتاج إلى تسجيل النقاط، سواء كان المركز الثاني أو الخامس، لا يهم، فقط أوصل السيارة إلى النهاية. وهو يفعل ذلك ويقود بسرعة".