روزبرغ: لا يمكن لـ ريد بُل التركيز على سيارة 2025 بسبب معركة اللقب
يرى نيكو روزبرغ بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن ريد بُل ستعاني في عملية تطوير سيارة موسم 2025 المقبل، وذلك بسبب تركيزها على معركة لقب 2024.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
بعد تقدم مكلارين الكبير بالتزامن مع تطويرات ريد بُل غير الناجحة، خسرت العلامة النمساوية صدارة الترتيب العام ضمن بطولة المصنعين لصالح فريق ووكينغ.
أما على صعيد بطولة السائقين، فإن لاندو نوريس سائق مكلارين لا يبتعد سوى بفارق 52 نقطة خلف ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام على متن ريد بُل، مع بقاء 6 جولات حتى نهاية الموسم.
ويرى روزبرغ أن هذا يرفع علامات استفهام إزاء قدرة الفريقين على التركيز في تطوير سيارتيهما لموسم 2025 المقبل.
حيث قال: "من وجهة نظري، الأمر المثير حالياً هو معركة بطولة المصنعين".
وأكمل: "عادة ما تبدأ الفرق تخصيص كامل مواردها تقريباً للعمل على سيارة الموسم التالي مع نهاية الربيع أو بداية الصيف".
وتابع: "لكن مع معركة محتدمة على اللقب كهذه، فإنني أتساءل إن كانت ريد بُل ستضع المزيد من الموارد في سيارة هذا العام أم أنها ستتراجع".
واختتم: "بالطبع، فإن على مكلارين - غالباً - مواصلة العمل الجاد المكثّف على سيارة الموسم الجاري أيضاً".
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