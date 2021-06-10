روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

عاد بطل العالم السابق - الذي اعتزل الفورمولا واحد بعد انتزاعه لقب 2016 - إلى المنافسات الرياضية من خلال فريقه "روزبرغ اكس ريسينغ" الذي يشارك به في بطولة إكستريم إي.

لكن وبينما يملك روزبرغ خبرة جيّدة لما هو مطلوب لتكون ناجحًا في الفورمولا واحد، لكنّه لا يرى رغبة لديه في أن يدير فريق جائزة كبرى.

وضمن حوار له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح روزبرغ أنه قد مرّ بتوتر وضغوط كافية كسائق فورمولا واحد.

"لا يستهويني ذلك الأمر. سيكون ذلك أكثر مما يمكنني تحمّله" قال روزبرغ عند سؤاله عن إمكانية أن يدير فريق فورمولا واحد في المستقبل.

وأضاف: "إنّها وظيفة بدوام كامل: الصباح، الظهر، المساء، اليوم بأكمله. عندما أرى مدى الحدّة والقدر الهائل من العمل الذي يقوم به توتو في فريق الفورمولا واحد، أرى بأن ذلك ليس لي، أرغب تفادي ذلك في حياتي. حيث أنني كسائق اختبرت تلك الحدة والاعتمادية، ولا أريد ذلك من جديد".

هذا وأوضح روزبرغ أيضاً أنّه لم ينجذب ولو للحظة للخروج من اعتزاله والعودة إلى الفورمولا واحد من جديد، حتى وإذا ما جاءه أحدهم وعرض عليه راتبًا ضخمًا.

حيث قال: "الراتب لم يكن له دور مطلقًا في مسيرتي. كان ما يزال أمامي عامان في عقدي عند اعتزالي، والراتب عليه كان به كذلك الكثير من الأصفار. لا يُمكنك تحفيزي بالمال. اهتمامي منعدم بذلك الجانب. لقد خضت مسيرتي بالطريقة التي أردتها، وأحرزت لقب العالم، وأنا سعيد بحياتي الجديدة. لذلك لم تبدر فكرة العودة مطلقًا إلى ذهني، ولن تفعل. هذا أمر منتهٍ".

مع ذلك، يتابع روزبرغ عن قرب آخر التطورات على ساحة الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ الرياضة تسير في الوجهة الصحيحة فيما يتعلّق بالدفع نحو الاستدامة.

فقال: "أعتقد بأنّ الرحلة التي تخوضها الفورمولا واحد رائعة. نحن نعيشها في إكستريم إي: كيف تشكّل رياضة سيارات مستدامة، والفورمولا واحد في طريقها لهذا أيضاً".