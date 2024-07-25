روزبرغ: كانت تجب معاقبة فيرستابن جراء حادثته مع هاميلتون في المجر

احتك فيرستابن وهاميلتون ببعضهما البعض عند المنعطف الأول على حلبة هنغارورينغ ضمن معركتهما على آخر مراكز منصة التتويج في سباق المجر.

وقد اصطدم فيرستابن – الذي أغلق مكابحه بينما كان يحاول تجاوز غريمه – بالإطار الأمامي الأيمن لسيارة مرسيدس من الجهة الداخلية لتطير سيارة ريد بُل في الهواء لوهلة.

وقد تسبب ذلك الاحتكاك بتراجع فيرستابن إلى المركز الخامس، بينما أكمل هاميلتون السباق ثالثًا.

لكن المراقبين رأوا بأنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأن تلك الحادثة.

في المقابل، عقّب بطل العالم نيكو روزبرغ على تلك الحادثة قبل قرار المراقبين قائلًا: "أعتقد بأن ماكس لم يعد مشاهدة تلك الحادثة بعد".

وأضاف: "على أحدهم أن يخبره بأن ذلك منعطف، لذلك ذهب لويس إلى الجهة الداخلية وانعطف. أنا واثق بأنه سيحصل على عقوبة 5 أو 10 ثوان ويتراجع خلف ساينز".