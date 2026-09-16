انتقلت جائزة إسبانيا الكبرى لعام 2026 من حلبة برشلونة-كاتالونيا وأقيمت على حلبة جديدة شبه دائمة تم إنشاؤها حول مركز إيفيما للمعارض في مدريد.

ومع ذلك، وبعدما حقق سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي فوزه الثامن في جائزة كبرى هذا الموسم، تعرض السباق لانتقادات بسبب قلة فرص التجاوز، إذ تحول إلى حدث شهد عددًا قليلًا جدًا من التجاوزات، بينما عكست المعركة على الصدارة إلى حد كبير ترتيب شبكة الانطلاق.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس فورمولا 1 بعد السباق، رأى نيكو روزبرغ أن تصميم الحلبة يحتاج إلى تعديلات قبل موسم 2027.

وقال روزبرغ: "كان كارلوس ساينز سفيرًا للحلبة، لذلك علينا أن ننتقد كارلوس ساينز".

وأضاف: "يجب عليهم إعادة التفكير في تصميم الحلبة للعام المقبل وخلق فرصة واحدة جيدة على الأقل للتجاوز. نحن بحاجة إلى ذلك في هذه الحلبة لأن التجاوز صعب للغاية".

كما سلط روزبرغ الضوء على الصعوبة التي واجهها سائق مكلارين أوسكار بياستري في تجاوز سائق ألبين فرانكو كولابينتو، رغم امتلاكه أفضلية الإطارات، قائلًا: "كان الأمر مفاجئًا للغاية. على سبيل المثال، محاولة بياستري تجاوز كولابينتو. كان بياستري يمتلك إطارات جديدة، ومع ذلك لم يتمكن من تجاوزه. كان أسرع منه بكثير. التجاوز صعب للغاية فعلًا".