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روزبرغ: على نوريس تفادي الأخطاء الصغيرة المتكررة لو أراد أن يصبح بطلًا للعالم

يرى نيكو روزبرغ أن لاندو نوريس ما يزال يقترف الكثير من الأخطاء الصغيرة في الفورمولا 1.

تم التحديث:
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

قال نيكو روزبرغ بطل العالم لموسم 2016 أن لاندو نوريس بحاجة لأن يعالج أخطائه المتكررة إذا ما يريد أن يفوز ببطولة العالم.

هيمن نوريس على مجريات سباق سنغافورة مُقلصًا أكثر الفارق خلف ماكس فيرستابن في ترتيب السائقين إلى 52 نقطة مع بقاء 6 سباقات و180 نقطة متاحة حتى نهاية الموسم.

وقد نجح سائق مكلارين في ترجمة البول بوزيشن على حلبة مارينا باي إلى فوز ثالث هذا الموسم وفي مسيرته، مُنهيًا بذلك لعنة خسارة الصدارة في اللفة الافتتاحية عندما كان ينطلق من المركز الأول، لكنه رغم ذلك اقترب من الارتطام العنيف بالحواجز في مناسبتين خلال السباق، إلى جانب خروجه عن المسار، وهي أخطاء وجدها روزبرغ "غريبة للغاية" في ظل التقدم بأريحية في صدارة السباق.

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حيث قال: "أعتقد بأن الجميع كان يقول: لاندو، لقد انطلقت من البول بوزيشن 7 مرات وخسرت الصدارة في اللفة الافتتاحية في جميعها، ما الذي تفعله على نحو خاطئ وهل أنت قلق حيال ما ستفعله في السباق هنا؟".

وأضاف: "هذا يضع عليك الكثير من الضغط ويجعلك تشك في نفسك. وأعتقد بأنه كان تحت هذا الضغط ولا سيما على الانطلاقة، لكنه نجح بتقديم أداء رائع".

وتابع: "ولكن لاحقًا، ما كان غريبًا هو الأخطاء التي ارتكبها خلال السباق. كان الأمر مفاجئا بعض الشيء بالنسبة لي أن أرى ما حدث، كونه لامس الحائط مرتين، وكلتاهما كانتا خطيرتين بالفعل، خطيرتين إلى حد إنهاء سباقه، وقد كان محظوظًا بأنه لم ينسحب من السباق".

وأكمل: "ومن ثم خرج عن المسار بينما كان خلف سيارة ويليامز المتأخرة، لذلك كانت هنالك 3 لحظات غريبة للغاية. لا أتذكر نفسي، ماكس فيرستابن أو لويس هاميلتون نقترف 3 أخطاء كبيرة بينما كنا في الصدارة بهذه الأريحية".

واختتم: "لكننا نعلم بأن لاندو يميل إلى ارتكاب هذه الأخطاء الصغيرة طوال الوقت، في كل مكان. فقد رأينا ذلك منه، ولكن عليه أن يعالج هذا الأمر إذا ما يريد أن ينافس على اللقب هذا الموسم".

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