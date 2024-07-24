روزبرغ: على مكلارين تعلّم كيفية إدارة سائقيها

بعد أول منعطف في المجر، بات أوسكار بياستري في الصدارة رغم أنه انطلق ثانياً خلف زميله لاندو نوريس حامل قطب الانطلاق الأول الذي تراجع حتى الثالث.

لكن وقفة الصيانة المبكرة الأخيرة التي أجراها الفريق مع نوريس أدت لدفعه أمام زميله بياستري (الذي أخطأ وخرج عن المسار ليخسر بعض الثواني كذلك).

وبعد بضع لفات، طلب الفريق من نوريس مبادلة مركز صدارته مع بياستري.

وتردد نوريس في الانصياع لأوامر الفريق، لكنه تراجع في النهاية عن موقفه ليحرز بياستري أول فوز له في الفورمولا واحد.

وعلّق روزبرغ، بطل العالم السابق الذي كان يتواجد في المجر كمعلق مع قناة "سكاي اف1"، الموقف فقال: "ما زالت مكلارين تتعلم لأنهم لم يكونوا في وضع مماثل من قبل، أن يكونوا الفريق المهيمن مع كلا السائقين في المقدمة".

وأكمل: "إنه وضع جديد، بالطبع، عليهم تعلم بعض الأمور، ومن بينها: كيفية إدارة السائقين".

وتابع: "لم يقوموا بعمل مثالي، الطريقة الوحيدة لذلك هي تقديم خطة واضحة جداً قبل السباق: كيف سيتعاملان مع بعضهما البعض؟ ما هي أوامر الفريق؟ متى، أين، كيف يمكن الالتزام بها؟".

وأردف: "عليهم تعلم ذلك بسرعة، وإلا هناك خطورة حصول معركة داخلية بين السائقين".

واسترسل: "يمكن التوقّع بأن لاندو لم يكن مسروراً على الإطلاق بعد السباق، وكل هذا الجدَل ألقى بظلاله على فوز أوسكار".

وطرح روزبرغ مثالاً على كيفية إدارة الفريق والتعامل مع السائقين، عبر سباق موناكو 2016 حين كان يقود مع مرسيدس بجوار زميله لويس هاميلتون.

فقال: "بوسعي منح مثال من الموسم الذي أحرزتُ فيه اللقب، 2016".

وتابع: "لويس كان ثالثاً وطلب مني الفريق تمريره".

وأردف: "كنا نتنافس على اللقب، وكان عليّ تركه يتجاوزني. راعيتُ أوامر الفريق لأنه لو كانت هناك خطورة خسارة الفريق للسباق، حينها كان يتوجب علينا ترك السائق الأسرع يمرّ لينتزع الصدارة".