روزبرغ: على فيراري التعافي بأسرع وقت ممكن
حذّر نيكو روزبرغ من أن فيراري لن يمكنها تحمّل خطأ آخر مع تحديثاتها في ظل التطوير السريع الذي تقوم به مكلارين.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
بدا بأن فيراري قد عززت من موقعها كأقرب منافسي ريد بُل بعد أن فازت بجائزة موناكو الكبرى.
لكن خطوة خاطئة اتخذتها القلعة الحمراء في جائزة إسبانيا الكبرى مع تسريع خطط تحديثاتها وجلب أجزاء جديدة على السيارة ربما أعادت الفريق شهرين أو ثلاثة إلى الوراء وفق ما صرّح به سائقه كارلوس ساينز.
وقد تمثّلت المشكلة الأكبر في أنه ومع الارتكازية الأكبر من حزمة التحديثات، أتت الارتدادات على المنعطفات السريعة.
وتعيّن على فيراري الاستغناء عن الأجزاء الجديدة التي جلبتها، بينما حاولت معرفة أية قطعة أو قطع كانت مسؤولة عن تلك المشكلة.
فيما تسبب هذا الوضع في تراجع الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الصانعين بفارق 21 نقطة خلف مكلارين.
ويرى نيكو روزبرغ بطل العالم السابق في الفورمولا 1 أن فيراري في وضع لا تحسد عليه.
حيث قال عند سؤاله عن موقف الفريق الحالي: "ليس جيدًا. لقد ابتعدوا خلف ريد بُل لأن التحديثات التي جلبوها تسببت بارتدادات على المنعطفات السريعة، وهو أمر لا تريد حدوثه".
وأضاف: "تعين عليهم التراجع عن تلك الحزمة لأنهم لم يفهموا سبب المشكلة، إذ آمُل أن يتمكنوا من تحقيق بعض التقدم من جديد".
وتابع: "وبينما تمتعت مكلارين بتقدم ثابت في عملية تطوير السيارة، لم تنجح فيراري في ذلك، ولهذا عليهم العودة والتعافي بأسرع وقت ممكن".
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