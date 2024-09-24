روزبرغ: ريكاردو لم يقم بما هو كافٍ للحفاظ على مقعده في الفورمولا 1

قال نيكو روزبرغ أنه سيكون من "المحزن" أن تكون سنغافورة سباق دانيال ريكاردو الأخير في الفورمولا 1، لكن الأسترالي "لم يقم بما هو كافٍ" للحفاظ على مقعده.

بعد عودته إلى الفورمولا 1 منتصف الموسم الماضي، لم يقدم ريكاردو الأداء المطلوب الذي كان يرغب من خلاله في استعادة مقعده مع الفريق الأساسي لريد بُل.

واستمرت معاناته حتى هذا الموسم في مجاراة زميله بالفريق يوكي تسونودا، لتبرز مؤخرًا تقارير بأن ريد بُل ستتحرك للحفاظ على ليام لاوسون عبر منحه مقعد ريكاردو في آربي.

وكان ريكاردو قد عانى من أجل حبس دموعه خلال حديثه عقب سباق سنغافورة الذي أكمله في المركز الـ 18، مُسجلًا أسرع لفة عبر استراتيجية من ريد بُل لحرمان لاندو نوريس منها ضمن معركته مع ماكس فيرستابن على لقب بطولة السائقين.

في المقابل، لم تؤكد ريد بُل أو تنفي تلك الشائعات، حيث صرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية يتقيم كل الخيارات المتاحة والتأديات الأخيرة خلال الفترة بين جولتي سنغافورة وأوستن.

من جهته علّق نيكو روزبرغ بطل العالم لموسم 2016 في هذا الصدد قائلًا: "إنه أمر مؤسف بحق، أليس كذلك؟".

وأضاف: "دانيال شخص محبوب جدًا وسائق رائع، لكنه للأسف لم يقم بما هو كافٍ من أجل الحفاظ على مقعده هذا الموسم".