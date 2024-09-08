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روزبرغ: ريد بُل ستعود أقوى في السباقات المقبلة

بعد سلسلة من التأديات المتراجعة، يرى روزبرغ بطل العالم السابق أن ريد بُل ستعود أقوى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يعتقد نيكو روزبرغ بطل العالم في الفورمولا 1 لموسم 2016 أنه بمقدور ريد بُل أن تعود أقوى من السابق خلال السباقات المتبقية في هذا الموسم.

شوهد ماكس فيرستابن وهو يضرب مقود السيارة بعد توقف الصيانة الذي استمر لـ 6.2 ثانية في مونزا.

وقد انتقد الهولندي حامل اللقب وتيرة سيارته ريد بُل في الوقت الحالي ومشاكل التوازن التي جعلته يكمل سباق جائزة إيطاليا الكبرى في المركز السادس.

من جهته، أوضح روزبرغ بأن وقفة الصيانة في مونزا ربما تعدّ إشارة على ما يسير بشكل خاطئ مع الفريق النمساوي، بالنظر إلى أن ريد بُل كانت تفوز بجائزة أسرع وقفة في كل من المواسم الستة الأخيرة.

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مع ذلك، يعتقد بطل العالم السابق بأن ريد بُل ستعود إلى صدارة المنافسة من جديد خلال السباقات المقبلة.

حيث قال: "ريد بُل لا تقترق أخطاء قط في وقفات الصيانة، دومًا ما تكون توقفاتهم مثالية، لذلك أن تسير وقفة صيانة على نحوٍ خاطئ بهذا الشكل، فتلك إشارة على أمر ما".

وأضاف: "ما الذي يجري مع هذا الفريق؟ ماكس متأخر بـ 38 ثانية خلف فيراري ومكلارين في مونزا، أليس ذلك مدهشًا؟ كما أنهم لا يعرفون بعد سبب ذلك. إنه وضع لا يمكن لأحد توقعه وهو ما يزيد من إثارة المنافسة".

وتابع: "ولكن أعتقد بأنهم سيعودون أقوى وأفضل بكثير خلال السباقات القليلة المقبلة، بيد أنه علينا أن ندرك كذلك أنهم ضلوا طريقهم بعض الشيء ولن يتمكنوا من قلب الوضع سريعًا".

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