روزبرغ: ريد بُل دخلت بالفعل إلى "فترة مظلمة" في مسيرتها
ريد بُل باتت ضمن أحلك فتراتها في المواسم الأخيرة وفق ما يراه بطل العالم لموسم 2016 روزبرغ.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
يرى بطل العالم السابق نيكو روزبرغ أن ريد بُل قد دخلت إلى "فترة مظلمة" في مسيرتها من حيث تراجع الأداء.
سجل ماكس فيرستابن أسوأ نتيجة تصفيات له هذا الموسم عندما تأهل سابعًا في مونزا، قبل أن يكتفي في سباق إيطاليا بالمركز السادس بفارق 38 ثانية خلف شارل لوكلير الفائز وبأكثر من 30 ثانية خلف لاندو نوريس غريمه على اللقب.
ويعتقد روزبرغ بأن لقبي هذا الموسم لفيرستابن وريد بُل باتا في خطر في ظل معدل التراجع الذي يشهده الفريق النمساوي.
حيث قال: "النتيجة التي سجلتها ريد بُل صادمة. إذ أن المركز الذي تعيّن على فيرستابن الانطلاق منه في مونزا كان لا يُصدق".
وأضاف: "أنا واثق تمامًا من أن الفريق لم يفهم ما سار على نحوٍ خاطئ نهاية هذا الأسبوع أو كيفية معالجته".
وتابع: "إنها فترة مظلمة لهذا الفريق. ربما لم يدرك ماكس ذلك بعد، ولكنهم يفقدون السيطرة وذلك يبدو غريبًا للغاية".
وأكمل: "الفريق في وضع بالغ الصعوبة ومناخ العمل داخل ريد بُل قد يتحول إلى ذعر سريعًا. بطولتا الصانعين والسائقين تفلتان من بين أيديهم، وإذا استمر الحال هكذا، فسيحدث ذلك سريعًا جدًا".
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