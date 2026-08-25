روزبرغ: حادثة زاندفورت كان "خطأ فيرستابن"
علق نيكو روزبرغ على الحادث الخطير الذي تعرض له ماكس فيرستابن في اللفة الأولى من جائزة هولندا الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
لم تستمر محاولة ماكس فيرستابن لخوض سباق على حلبة موطنه في زاندفورت سوى لفة واحدة.
فيرستابن، الذي تأهل في المركز السابع وانطلق من المركز ذاته في السباق، فقد السيطرة على سيارته في المنعطف الأخير المائل، على حلبة ذات تماسك ضعيف للغاية وكانت بدأت في الجفاف.
ومع معاناته مع إطارات الطقس الجاف، لامس السائق البالغ من العمر 28 عامًا المنطقة المبللة على الجانب الداخلي من المنعطف.
وبعد ضغطه على دواسة الوقود بقوة أكبر من اللازم، انزلقت سيارته واصطدمت بسرعة عالية بالحاجز الخرساني على الجانب الخارجي من الحلبة.
كان الاصطدام عنيفًا. وانفصلت عجلة واحدة على الأقل عن السيارة، بينما تعرض نظام التعليق في الجانب الأيمن لأضرار بالغة.
ثم انحرفت سيارة آر بي22 الخارجة عن السيطرة مجددًا نحو خط التسابق، ما أجبر بيير غاسلي على القيام بمناورة لتفاديها، وهو يتنقل بين السيارات التي كانت خلفه.
سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ بعد الحادث
الصورة من قبل: John Thys / AFP via Getty Images
وتم إيقاف السباق على الفور ورفع العلم الأحمر. لحسن الحظ، خرج فيرستابن من السيارة بمفرده، وأبلغ فريقه عبر الراديو بأنه بخير، ثم اعتذر.
وخلال فترة الانتظار تحت العلم الأحمر، قال روزبرغ لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1: "بادئ ذي بدء، كان المكان مبللًا".
وأكمل: "إن المسار مزيج من المناطق المبتلة والجافة. من الصعب للغاية اجتياز ذلك المنعطف عالي السرعة باستخدام إطارات جافة، وربما يكون هذا أصعب شيء في العالم".
وتابع: "من الواضح أن ماكس كان يتجه إلى الجهة الداخلية من خط التسابق أكثر من غيره، وعندما تنظر عن قرب، ترى أن القسم الجاف يبعد نحو 50 سنتيمترًا عن الجانب الداخلي".
وأردف: "أعتقد أنه ضغط على دواسة الوقود بقوة أكبر قليلًا، ثم فقد السيطرة".
واختتم: "إنه أفضل سائق على الحلبة، ومن أعظم السائقين على الإطلاق. وهذا يوضح مدى صعوبة الأمور في هذه الظروف".
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