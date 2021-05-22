بالرغم من أن روزبرغ ما زال في الـ 35 من عمره، أي أصغر من كيمي رايكونن (41 عاماً) وفرناندو ألونسو (39) أو حتى زميله السابق ومنافسه القديم لويس هاميلتون (36)، لكن بطل موسم 2016 نفى أية عودة له إلى الفورمولا واحد.

كشف الألماني ذلك ضمن مقابلة إعلامية بثّت للمرة الأولى على قناة "يوتيوب" الخاصة لموقع "فورميل1" الألماني.

وكان روزبرغ يمتلك عامين في عقده مع مرسيدس عندما قرر اتخاذ قرار اعتزاله الصادم بعد تحقيق لقب موسم 2016. وكان من ضمن شروط إنهاء العقد عدم مشاركته مع أي فريق فورمولا واحد آخر خلال موسمي 2017 و2018.

وفي 2019، بات الألماني سائقاً سابقاً حراً من أي التزام. وكان بوسعه البحث عن خيارات لعودةٍ ممكنة، إذ كانت رينو على سبيل المثال تبحث عن أسماء كبيرة للتعاقد (لينتهي بها الأمر بالتوقيع مع دانيال ريكاردو)، بينما كان لدى ريد بُل شاغر، وكذلك الحال مع فيراري التي استبدلت كيمي رايكونن بالمونغاسكي شارل لوكلير.

لكن روزبرغ بالرغم من ذلك، أكد بوضوح أنه "لا نية له على الإطلاق" للعودة مجدداً إلى الفورمولا واحد بعد اعتزاله.

فقال: "لقد أغلقت تماماً هذا الطريق. منذ إعلان اعتزالي، كان من الواضح للجميع أنني انتهيتُ تماماً من هذا المجال، ولن أوقع أي عقد آخر مطلقاً".

ويعتبر الفائز بـ 23 سباقاً (الذي يحتل المرتبة 13 بين جميع السائقين الفائزين بالسباقات في تاريخ البطولة)، مرشحاً جذاباً لأي فريق. ليس فقط لأنه نجح بهزيمة أفضل سائقين في تاريخ الفورمولا واحد على الإطلاق - مايكل شوماخر ولويس هاميلتون، بل لأنه سيجلب معه خبرة ثمينة من أفضل فريق على الساحة حتى الآن.

وهنا يُطرح سؤال افتراضي: في حال عرضت فيراري 30 مليون يورو كمرتّب، مع 20 مليوناً أخرى للمشاريع البيئية، ألن يكون ذلك مغرياً لعودة روزبرغ؟

لكن الألماني جاوب بالنفي: "المرتب لم يكن على الإطلاق حافزاً بالنسبة لي. عندما اعتزلت كان ما زال لديّ موسمان في عقدي، وكان المرتب يضمّ الكثير من الأصفار كذلك!".

وأكمل: "لا يمكن للمال أن يغريني. ليست لدي أية رغبة بذلك".

وأردف: "لقد أكملتُ مسيرتي بالطريقة التي أردتها، وأحرزتُ الفوز بلقب العالم وأنا مسرور بحياتي الجديدة".

واختتم: "لذا، لم تخطر تلك الفكرة على بالي ولن تخطر أبداً. تلك مسألة منتهية".