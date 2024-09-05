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روزبرغ: بياستري هو السائق رقم 1 حالياً لدى مكلارين

يرى نيكو روزبرغ بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن أوسكار بياستري خرج من سباق مونزا بوصفه السائق رقم 1 لدى مكلارين، ما يعني أنه ليس مضطراً لمساعدة زميله لاندو نوريس.

خلدون يونس
خلدون يونس
أوسكار بياستري، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

أوسكار بياستري، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

حصلت مكلارين على فرصة جيدة للاقتراب أكثر من ريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنعين في إيطاليا، وبالفعل تقلص الفارق بينهما إلى 8 نقاط فقط.

وجاء ذلك بعد سباق اكتفى فيه ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز بالمركزين السادس والثامن توالياً، بينما حققت مكلارين المركزين الثاني والثالث مع بياستري ونوريس.

لكن السائقين انطلقا من المركزين الأول والثاني مع نوريس أمام زميله بياستري الذي اقتنص الصدارة المؤقتة بتجاوز عدائي، بينما ذكّر أندريا ستيلا مدير الفريق "بقوانين البابايا".

ورغم أن مكلارين بدت سريعة للغاية، لكن فيراري اتبعت وقفة صيانة واحدة فقط مع سائقيها، ما ساعد شارل لوكلير على الفوز بالسباق بعد تأدية مذهلة على إطارات قديمة.

وبعد السباق، أضاف بياستري 18 نقطة إلى مجموعه بينما قلص نوريس الفارق خلف فيرستابن ضمن ترتيب البطولة إلى 62 نقطة.

لكن روزبرغ يرى أنه وبعد رفض مكلارين تبديل مركزي سائقيها لمنح نوريس الأفضلية، فإن بياستري بات السائق رقم 1 لدى الفريق.

فقال في برنامج "سكاي اف1" الإذاعي عبر الإنترنت: "أعتقد أن بياستري بات يمتلك الآن السائق رقم 1 ضمن عقده".

وأكمل: "أعتقد أنه لم يعد مضطراً لمساعدة لاندو نوريس بعد الآن".

وتابع: "إنه يقود بشكل رائع، وهو يستحق كل فرصة للفوز بسباق".

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وما زال بياستري يمتلك فرصة حسابية للمنافسة على اللقب، حيث يتأخر خلف نوريس بـ 44 نقطة، مع بقاء 8 سباقات حتى انتهاء الموسم إضافة إلى 3 سباقات قصيرة.

"علينا ألا ننسى أنه يمتلك فرصة حسابية كي يصبح البطل" أضاف روزبرغ.

وأكمل: "إنه ليس متأخراً كثيراً خلف لاندو. من الصعب الطلب من أوسكار التخلي عن الانتصارات".

كما حذّر بطل موسم 2016، من أن مكلارين قد تكسر "ثقة" بياستري بالفريق في حال طلبت منه لعب دور السائق الثاني المساعد لـ نوريس.

فقال: "عليهم أن يكونوا حذرين جداً، جداً".

وأكمل: "لأنك إن لم تعامل السائق اليافع بعدل، حينها قد تدمّره من الناحية الذهنية. وقد يخسر الثقة بالفريق".

واختتم: "هذه مسألة حساسة جداً، جداً. ومن الصعب جداً إدارة هذا الوضع بالفعل".

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