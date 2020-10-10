روزبرغ: انطلاق بوتاس أولًا في نوربورغرينغ "رسالة" إلى هاميلتون بأنّ المعركة لم تنته بعد

تمكّن بوتاس من التفوّق على زميله ضمن صفوف مرسيدس هاميلتون في التصفيات على حلبة نوربورغرينغ لينطلق أوّلًا للمرّة الـ 14 في مسيرته.

ويرى بطل العالم روزبرغ أنّ لفّة الفنلندي الأخيرة كانت مذهلة، ولا سيّما في ظل الضغط المتزايد من قبل منافسيه هاميلتون وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

"كانت تلك لفة مذهلة من بوتاس. لقد شاهدتها وكانت مثالية. ولا سيّما تحت كل هذا الضغط" قال روزبرغ.

وأضاف: "تلك هي تمامًا الرسالة التي يحتاج لإرسالها إلى لويس: بأنّ المعركة لم تنته بعد وأنني ما أزال ضمن المنافسة على البطولة. إذا ما واصل ذلك الأداء في الغد، سيكون ذلك رائعًا".

وعند سؤاله إذا ما استمرت المشاعر السلبية من روسيا مع هاميلتون إلى السباق التالي، قال روزبرغ: "تمامًا، تلك هي نقطة ضعف لويس. في بعض الأحيان قد يخسر زخمه، ويتراجع كثيرًا، ويظل متراجعًا لبضعة سباقات".

وتابع: "يتعيّن عليك أن تُبقيه في تلك الحالة ومن ثم تُعزز من نتائجك في هذه الأثناء".

واختتم: "لذا، وفي حال كان لويس بالفعل ضمن هذه الفترة الآن - وهو أمر لا نعلمه بعد، سنرى في الغد كيف سيكون الوضع - فعندها يحتاج فالتيري إلى تحقيق الفوز وتعزيز رصيد نقاطه، كون تلك هي الفرصة الوحيدة التي بمقدورك الحصول عليها عندما تنافس لويس".