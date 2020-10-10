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روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس

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روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس

حذّر نيكو روزبرغ من أنّ إمكانيّة مغادرة توتو وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد قد تتسبّب في "سلسلة من الأحداث السيّئة" في صفوف مرسيدس.

أكّد وولف في الأسابيع الأخيرة أنّ دوره كمدير لفريق مرسيدس لا يزال قيد المباحثات وأشار إلى إمكانيّة ابتعاده عن دور مدير الفريق في الموسم المقبل، كما قلّل من شأن تأثير إمكانيّة مغادرته على قرار هاميلتون بتجديد عقده.

لكنّ روزبرغ أشار إلى أنّ خطط وولف المستقبليّة لها تأثيرٌ على طريقة تفكير هاميلتون.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّ لذلك تأثيرًا. ذلك لأنّ لويس مقتنعٌ جدًا بأنّ توتو جزءٌ جوهري من نجاح الفريق، وذلك صحيح بالتأكيد. وليس مضمونًا أن يتواصل الاستقرار مع القائد الجديد في حال غادر توتو".

وأضاف: "كما في حال غادر توتو فقد يكون هناك تأثيرٌ متتابع، أي أن يقول الكثير من الموظّفين القياديين: حسنًا، هذه نهاية حقبة، غادر توتو وأحببنا العمل معه وسننتقل إلى القيام بشيء جديد. ستنقلب الطاولة على الفريق بشكلٍ سيّئ".

كما أشار روزبرغ إلى أن مواطنه سيباستيان فيتيل يملك "فرصة ضخمة" في أستون مارتن لموسم 2020 بعد معاناته في فيراري في آخر موسمين.

وقال الألماني: "هذه السيارات عصبيّة جدًا. ينزلق القسم الخلفيّ ببساطة في بعض الأحيان، ولا يُمكنك الشعور بذلك. ويتطلّب الأمر الكثير من الثقة بالنسبة للسائق. دائمًا ما كان سيباستيان سائقًا يحتاج قسمًا خلفيًا ثابتًا. يحتاج للثقة في القسم الخلفي".

وأكمل: "أعتقد بأنّه دخل في دوامة سلبيّة. بدأت المشاغل صغيرة، ومن ثمّ خطأ كبير أثناء تصدّره في هوكنهايم، وآخر هنا، وآخر هناك إلى أن أصبح الأمر عبارة عن انهيار ضخم".

وأردف: "ذلك يجعلك تشكّك في قدرات نفسك. كما أنّه كان السائق رقم واحد في فيراري ومن ثمّ أتى لوكلير وتغيّر الوضع. وفجأة حصل لوكلير على عقدٍ بخمسة أعوام. أعتقد بأنّ تلك مسألة ذهنيّة ضخمة".

واختتم بالقول: "لديه فرصة كبيرة في أستون مارتن، فرصة ضخمة. سيحصل على فريقٍ ملتفٍ حوله مجدّدًا. السيارة سريعة ويُمكنه الحصول على بعض لحظات النجاح والدخول في حالة ذهنيّة إيجابيّة والعودة إلى السائق القويّ الذي كان عليه".

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