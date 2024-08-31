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روزبرغ: أنتونيللي بوسعه أن يصبح "أفضل سائق في الجيل التالي" ولكن ..

يرى روزبرغ بطل الفورمولا 1 لموسم 2016 أن مرسيدس قد اتخذت قرارًا "جريئًا" ولكن صحيحًا عبر ضم أنتونيللي للموسم المُقبل.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يعتقد نيكو روزبرغ سائق مرسيدس السابق بأن أندريا كيمي أنتونيللي يمتلك الموهبة ليكون نجمًا في الفورمولا 1، لكنه أشار إلى أن تحضيراته ضمن موسم الفورمولا 2 هذا العام "ليست مثالية على الإطلاق".

أعلنت مرسيدس اليوم السبت أنتونيللي كسائق للفريق لموسم 2025 مجاورًا جورج راسل، وذلك بعد يوم من ظهوره الوجيز ضمن التجارب الحرة الأولى في مونزا عندما تعرض لحادثة عند منعطف بارابوليكا خلال ضغطه الكبير ضمن محاولته السريعة الثانية.

وقد حاولت مرسيدس تجهيز أنتونيللي للفورمولا 1 من خلال سلسلة من الاختبارات على متن سيارة 2022، بالتزامن مع مشاركته مع بريما ضمن منافسات بطولة الفورمولا 2.

لكن بريما تعاني هذا الموسم من أجل بلوغ نتائجها المعهودة في الفورمولا 2 بعد تقديم هيكل دلارا الجديد هذا العام، وعليه يتواجد أنتونيللي حاليًا في المركز السابع ضمن ترتيب السائقين، الأمر الذي يرى روزبرغ أنه ليس مثاليًا من أجل تحضيره للموسم المُقبل في الفورمولا 1.

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حيث قال: "نعم إنها الخطوة الصحيحة، لكنها كذلك خطوة جريئة للغاية. كان كيمي ضمن فريق في الغو-كارت (روزبرغ رايسينغ أكاديمي) قبل بضعة أعوام، لذلك أنا أعرفه جيدًا وهو بالتأكيد يمتلك الموهبة ليكون الأفضل في الجيل التالي من السائقين".

وأضاف: "لكن تحضيره بالطبع كان أبعد ما يكون عن المثالي. إذ لا أعتقد بأنه يمتلك سيارة جيدة في الفورمولا 2 هذا الموسم، ولم يتمكن من إظهار قدراته. لقد تفوق على زميله، أوليفر بيرمان الصاعد كذلك إلى الفورمولا 1".

وتابع: "لكن الوضع صعب، ومن ثم الحادثة التي تعرض لها بالأمس. تلك ليست تحضيرات مثالية بالتأكيد، لكن أعتقد بأن ضمه كان القرار الصائب".

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