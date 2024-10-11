روزبرغ: "أستون مارتن قد تصبح باريس سان جيرمان الفورمولا 1"

أوضح نيكو روزبرغ أن أشخاصاً مثل آدريان نيوي، إنريكو كارديل، ودان فالوز، وغيرهم من الموظفين التقنيين الذين انضموا إلى فريق سيلفرستون هي أسماء قوية، لكن لا شيء أقوى من الفريق المتماسك.

وكانت أستون مارتن قد كشفت نيتها الوصول إلى القمة في الفورمولا 1 بالتعاقد مع أسماء كبيرة مثل فالوز، ثم كارديل، وأخيراً نيوي.

ولكن بالنسبة إلى روزبرغ، فإن التفاهم بين كبار المدراء ليس كافياً.

حيث ذكر بطل العالم لموسم 2016 أن العمل كفريق متماسك هو الأهم في الفورمولا 1، مشبهاً الفريق بباريس سان جيرمان، الذي كان امتلك نجوماً عالميين لعدة مواسم ولكنه لم يفز أبداً بدوري أبطال أوروبا.

حيث قال: "انظروا إلى باريس سان جيرمان في كرة القدم. لقد كان لديهم ميسي، نيمار، ومبابي، جميعهم في نفس الوقت".

وأكمل: "كان لديهم ثلاثة من أفضل اللاعبين في العالم على الملعب والباقي كانوا جيدين أيضاً. لكنهم لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا".

وأردف: "من الرائع أن يكون لديك أفضل العقول وأفضل المدراء في الفريق، لكنهم بحاجة إلى أن يتعاونوا مع الفريق، لأنك تكون قوياً فقط عندما يعمل الجميع معاً".

ومن المقرر أن ينضم نيوي إلى فريق سيلفرستون كمدير تقني جديد في 2 مارس 2025.

ويرى روزبرغ أن نيوي وحده لا يستطيع تصميم سيارة فائزة بالسباقات، لذا يجب على الآخرين في الفريق تقديم أفضل ما لديهم لتصبح السيارة بنفس مستوى أفضل الفرق.

حيث قال: "أدريان نيوي بمفرده لا يستطيع صنع سيارة فائزة، لذا يحتاج إلى بقية الفريق".

وأكمل: "يمكنه أن يعطيهم توجيهاً جيداً ويكون مرشداً لهم، ولكن بقية الفريق بحاجة إلى الاندماج معه".

واختتم: "من المؤكد أن دمج الفريق وتحويله لعائلة واحدة تتحرك في نفس الاتجاه سيكون بمثابة تحدٍ كبير".