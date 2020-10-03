روبرتس: مالكو ويليامز "لا يختبئون" بالرغم من عدم ظهورهم العلني

أكملت دوريلتون كابيتال الأمريكية استحواذها الكامل على شركة ويليامز شهر أغسطس/آب الماضي وذلك بعد إعادة تقييم استراتيجية من قبل الفريق انتهت بعرضه للبيع.

وتلا عملية البيع خروج عائلة ويليامز - من بينها السير فرانك ويليامز وابنته كلير، واللذين كانا يديران عمليات الفريق اليومية.

وتم تعيين روبرتس بمنصب مدير الفريق قبيل جائزة توسكانا الكبرى، وذلك بعد انضمامه إلى ويليامز في وقت سابق هذا العام كمدير إداري.

وتواجدت شخصيات من دوريلتون في موجيللو للقاء أعضاء الفريق للمرة الأولى، لكن لم يتم إجراء أية مقابلات رسمية بعد منذ عملية الاستحواذ.

حيث أجاب روبرتس حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال سبب عدم التواجد العلنيّ لدوريلتون: "ماثيو سافاج (رئيس دوريلتون) كان في موجيللو والتقى الفريق".

وأكمل: "جلب معه أفراداً آخرين من مجلس الإدارة. لذا كانوا هنا".

وتابع: "لم يقوموا بإجراء مقابلات لكن ذلك كان يومهم الأول في الفورمولا واحد، وأتوقع أننا سنراهم أكثر في المستقبل. فهم لا يختبئون".

وجاء استحواذ دوريلتون على ويليامز في مرحلة عانى خلالها من تراجع مستمر ومتواصل في الأداء، إذ لم يسجل أية نقطة بعد منذ يوليو/تموز 2019 حتى الآن.

"إنهم يحاولون الآن فهم آلية عمل وسير الأمور" قال روبرتس.

وأكمل: "إنهم أشخاص في غاية الذكاء ولطفاء حقاً ومن السهل العمل معهم، لذا من الرائع تواجدهم معنا".

وتابع: "لقد جاؤوا واندمجوا معنا بقدر ما استطاعوا. كانوا هنا في موجيللو، وذلك ما كان رائعاً لهم ولنا، حيث تكلموا عن الميزانيات، وخطط الاستثمار لمحاولة تحديد الأولويات بالشكل الأكثر كفاءة".

وأردف: "لا نود ارتكاب الأخطاء، لكن جلّ تركيزنا منصبّ نحو تحسين أدائنا على المدى الطويل".

واختتم: "ليست هناك حلول سحرية. نحن متواجدون هنا على المدى الطويل وكذلك هو حال دوريلتون".