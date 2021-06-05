رفع ضغط إطارات بيريللي يزيد من التحديات التي تواجهها الفرق في باكو

تمتلك بيريللي الحق بإجراء تغييرات على الإطارات بعد تجارب الجمعة، وهذه المرة قررت رفع ضغط الإطارات الخلفية الأدنى من 19 إلى 20 باوند في الإنش المربع.

وتأتي هذه التغييرات لتضع المزيد من الضغوط على الفرق التي تحاول استخلاص أفضل ما بوسعها من الإطارات، حيث ظهرت مشكلة التحبب كذلك لبعض الفرق، حيث تكلم شارل لوكلير وفالتيري بوتاس حيال ذلك مع فريقيهما.

وبعد تجارب الجمعة، عملت الفرق على البيانات التي جمعتها، حيث بدت هناك متغيرات إضافية لا بد من التأقلم معها.

حيث قال ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي: "البيانات التي قمنا بجمعها تظهر أحمالاً أعلى من المحاكاة، لذا كان علينا تعديل بعض الأمور فيما يتعلق بضغط الإطارات".

وأكمل: "نظامنا لا يأخذ بعين الاعتبار السرعة فقط، بل الأحمال وطريقة التصرف ضمن المنعطفات. هناك معايير عديدة ضمن المعادلة، وليس السرعة فقط".

وأردف: "يمكننا أن نرى من البيانات أن الفرق تضغط الإطارات أكثر".

وتتوقع الفرق أن تعاني مع تركيبة "سي5" في السباق. وذلك ما يصعب من مهمة التأهل عبر القسم الثاني للتصفيات على إطارات "ميديوم سي4" بالتالي استعمالها في السباق.

كما أن بيريللي توقع استراتيجية توقف وحيد، وذلك لأسباب تتعلق بالزحام وموقع السيارات على المسار.

"جميع المكونات الثلاثة أقل ليونة بدرجة واحدة. في الحقيقة خلال 2019، اخترنا تركيبات سي2، سي3 وسي4، لكن لم يستعمل أحد تركيبة سي2 خلال السباق. لذا كانت وقفة توقف وحيدة مع سي3 وسي4، كانتا تلك تركيبتي ’هارد’ و’ميديوم’ هذا العام. لذا، أعتقد أنه مع تركيبة سي5، لذا قمنا بإضافة خيار إضافي للاستراتيجيات في السباق" قال إيزولا.

وأكمل: "بالنظر إلى الأرقام، نحن نتوقع استراتيجية توقف وحيد في السباق: سي3-سي5 أو سي3-سي5".

واختتم: "بصراحة لو نظرنا إلى خيار التوقف مرتين، في الوقت الراهن، تبدو تلك استراتيجية أبطأ من التوقف الوحيد".