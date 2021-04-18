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رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل

تمّ رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى قبل 30 لفة من النهاية عقب الحادث الكبير الذي جمع فالتيري بوتاس وجورج راسل.

رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل

اصطدم بوتاس وراسل ببعضهما البعض بينما كانا يتنافسان على المركز بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج الأول، ما تسبب بحادث كبير تناثرت على إثره الأشلاء على الحلبة.

وقد اتّخذ مراقبو السباق القرار في البداية بإدخال سيارة الأمان قبل رفع العلم الأحمر في اللفة 34 من أصل 63.

وكان ذلك هو الحادث الأخير ضمن سلسلة حوادث انتهت بإيقاف السباق، بينما انتقل السائقون من إطارات إنترميديت إلى الإطارات الملساء، إذ افتقروا للتماسك وسط تلك الأجواء الرطبة.

وكان لويس هاميلتون قد انزلق خارج المسار بينما كان يلاحق المتصدر ماكس فيرشتابن عند منعطف توسا، ما تسبب بأضرار على جناحه الأمامي وتراجعه إلى المركز التاسع.

وقد تلى ذلك على الفور الحادث بين بوتاس وراسل، واللذين استشاطا غضبًا إثر ما حصل.

هذا وأظهرت الإعادة اقتراب راسل من بوتاس على الخط المستقيم الأساسي وتحركه إلى جهة يمين المسار لمحاولة التجاوز من الجهة الخارجية، فقط ليلمس الخط الأبيض، وقد تسبب ذلك في اصطدام سيارة ويليامز بجانب سيارة بوتاس، لينسحب كلا السائقين من السباق على الفور.

وقد بدا الغضب واضح على كلا السائقين، وهو ما ظهر جليًا في رسائل الراديو مع الفريق.

حيث تسائل راسل قائلًا: "ما الذي كان يفعله بحق الجحيم؟" مدعيًا بأنّ بوتاس قد تحرك إلى اليمين وضغط عليه.

وقد توجه البريطاني الشاب إلى قمرة قيادة بوتاس بعد خروجه من سيارته ليصرّح بمشاعره.

من جهته، غضب بوتاس نفسه من حركة راسل، إذ أشار إليه بإصبعه وهو في قمرة القيادة.

هذا ومن المقرر أن يتم التحقيق في تلك الحادثة من قبل المراقبين عقب السباق.

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الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين جورج راسل , فالتيري بوتاس

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